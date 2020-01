Angeschaut: Das Samsung Galaxy A51 auf der CES 2020 im Hands-On

OLED-Display und 48-Megapixel-Hauptkamera

Samsung hat im Dezember eine Neuauflage des den verkauften Stückzahlen zufolge erfolgreichsten Smartphones des vergangenen Jahres angekündigt. Beim Samsung Galaxy A51 handelt es sich um ein Mittelklasse-Modell, das in Europa bereits zu einem attraktiven Preis erhältlich ist. Auf der CES 2020 hatten wir die Möglichkeit, uns das Gerät einmal genauer anzusehen.Das OLED-Display des Mittelklasse-Smartphones ist 6,5 Zoll groß und wurde im 20:9-For­mat gefertigt. Am oberen Rand des Bildschirms lässt sich eine "Punch Hole"-Kamera, die eine 32-Megapixel-Auflösung bietet, finden. Auf der Rückseite ist ein Kamera-Modul ver­baut, welches neben einem 48-MP-Hauptsensor einen 12-MP-Weitwinkel-Sensor, einen Tie­fen­sen­sor sowie eine Makrokamera beinhaltet. Im kurzen Test zeigt sich die Weit­win­kel-Linse als brauchbar. Bei der Anzeige des Bildes sind kleine Ladeverzögerungen bemerkbar.Im Inneren des Geräts kommt ein Exynos 9611 SoC mit Octacore-CPU, die mit bis zu zwei Gigahertz pro Kern taktet, zum Einsatz. Obwohl es sich um einen etwas älteren Prozessor handelt, ist dieser für die Verwendung in einem Mittelklasse-Smartphone gut geeignet. Ne­ben einem USB-C-Port bringt das Samsung Galaxy A51 wieder einen Klinkenanschluss mit sich. Die Akkukapazität beträgt 4000 mAh. Das Kunststoff-Gehäuse wirkt ziemlich edel. Auch die Plastikabdeckung fühlt sich fast wie Glas an. Für die etwas wackeligen Lautsprecher-Buttons gibt es einige Punkte abgezogen.Als Betriebssystem kommt Android 10 in Kombination mit der Samsung One UI zum Einsatz. Selbstverständlich wurden die aktuellsten Sicherheits-Patches von Google bereits vorinstalliert. Hierzulande ist das Smartphone schon verfügbar und lässt sich in der Variante mit vier Gigabyte Arbeitsspeicher für 369 Euro erwerben.