Bericht: Apple MacBook Air mit Scissor-Keyboard kommt nächste Woche

Der US-Computerkonzern Apple will möglicherweise schon in der näch­sten Woche damit beginnen, schrittweise neue Produkte vorzustellen. Den Anfang macht angeblich eine neue Version des Apple MacBook Air, die dann auch ein überarbeitetes Keyboard mitbringen soll.

Scissor-Style-Keyboard soll Macken des Butterfly-Keyboards beseitigen

Wie das US-Portal MacRumors von einer normalerweise recht zuverlässigen Quelle erfahren haben will, plant Apple für die kommende Woche die Präsentation neuer Modelle des MacBook Air. Noch liegen dazu allerdings keine weiteren Details vor. Vermutlich wird Apple jedoch einige durchaus weitergehende Änderungen am Design des Geräts vornehmen - unter anderem soll die geänderte Tastatur Einzug halten.Das neue Apple MacBook Air wird angeblich wie auch das vor einiger Zeit gestartete MacBook Pro mit 16-Zoll-Display mit einer im sogenannten "Scissor Style" gehaltenen Tastatur daherkommen. Dabei handelt es sich im Grunde um ganz normale Laptop-Tastaturen, wie sie auch schon vor der Einführung von Apples Butterfly-Keyboard in den MacBooks verbaut wurden.Damit würde sich Apple bei einem seiner beliebtesten Notebook-Modelle von der viel kritisierten Butterfly-Tastatur verabschieden, die immer wieder mit Defekten und anderen Problemen auffiel. So bleiben immer wieder Tasten hängen oder lassen sich nach ausgedehnter Nutzung des jeweiligen Rechners einfach nicht mehr bedienen. Apple hatte deshalb bereits 2018 ein kostenloses Reparaturprogramm ins Leben gerufen.Hinweise auf die baldige Einführung eines neuen MacBook Air mit Scissor-Style-Tastatur gab es schon länger. Erst in der letzten Woche hatte der Finanzanalyst und Apple-Spezialist Ming-Chi Kuo verlauten lassen, dass der Konzern wohl im zweiten Quartal 2020 mit der Einführung eines neuen MacBook Air und einiger anderer neuer Modelle beginnen werde.Zwar beginnt das zweite Quartal erst Anfang April, doch hat Apple in den letzten fünf Jahren jeweils bereits im März mit der Einführung neuer Produkte aus dem Mac-Sortiment begonnen.