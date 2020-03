TSMC: Erste 5-Nanometer-Anlagen gehen schon im April in Betrieb

In der Entwicklung der Halbleiter-Produktion steht der nächste Schritt inzwischen unmittelbar bevor. TSMC verlautbarte, dass man bei der Weiterentwicklung der Prozesstechnik voll im Zeitplan sei und die 5-Nanometer-Produktion im April starten kann.

7nm ist voll ausgelastet

Allerdings geht es hier noch nicht um eine Fertigung in großem Stil, sondern um die ersten Anlagen, die unter Praxisbedingungen in Betrieb genommen werden. Hier erfolgen dann umfassende Tests und daraus abgeleitete immer weitergeführte Optimierungen. Bei TSMC rechnet man damit, dass man dann im Laufe des ersten Halbjahres 2021 dazu übergehen kann, die Technologie auch in der Massenproduktion einzusetzen, wie aus einem Bericht des Branchenblattes DigiTimes hervorgeht.Die Prozesstechnik hinter der Nachricht befindet sich bereits seit Jahren in Entwicklung. Den Kern bildet die Ultraviolet-Lithographie, die auch schon für die aktuell im High End-Bereich eingesetzten Prozesse mir der Bezeichnung 7nm+ zum Tragen kommt. TSMC fertigt mit dieser unter anderem einige SoCs, die in Flaggschiffen der Smartphone-Branche eingesetzt werden.Die Nachfrage ist bei den kleinsten Strukturbreiten enorm. Denn die auf ihnen beruhenden Chips können durch höhere Packungsdichten mehr Transistoren mitbringen und somit mehr Leistung bereitstellen. Weiterhin sinkt der Energiebedarf für eine bestimmte Leistung mit jedem Verkleinerungsschritt, was vor allem bei den Mobilgeräten mit ihren kleinen Akkus, aber auch in den Stromhungrigen Datenzentren eine enorme Rolle spielt.TSMC stellte klar, dass man aktuell nicht in der Lage ist, noch mehr Aufträge entgegenzunehmen. Die 7nm+-Anlagen seien über die kommenden Wochen und Monate hinweg komplett ausgelastet. Parallel zur Massenproduktion werden auch die 7-Nanometer-Systeme immer weiter entwickelt. Vor allem über eine Senkung der Ausschuss-Quoten sollen hier bald zusätzliche Auftragskapazitäten zur verfügung stehen, so dass man in absehbarer Zeit wohl auch die ersten Mittelklasse-Projekte auf den Fertigungslinien fahren wird.