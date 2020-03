Apple MacBook Air & Pro: Neue Notebooks für das 2. Quartal geplant

Im zweiten Quartal dieses Jahr soll die Vorstellung neuer Apple MacBook Air- und Pro-Modelle geplant sein. Neben neuen Intel-Prozessoren dürf­ten vor allem die verbesserten Tastaturen mit Scissor-Switches und ein neues 14-Zoll-Retina-Display im Mittelpunkt stehen.

Der meist gut informierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo gab in seiner kürzlich veröffentlichten "Research Note" (via MacRumors ) bekannt, dass er mit dem Startschuss neuer macOS-Laptops aus den Serien MacBook Air und MacBook Pro im zweiten Quartal 2020 rechnet. In Hinsicht auf die Neuerungen bezog sich Kuo vorrangig auf die Tastaturen mit verbesserten Scissor-Switches, die bereits im 16-Zoll-Modell des MacBook Pro zum Einsatz kommen. Es wäre ein logischer Schritt, wenn der US-amerikanische Hersteller diese Keyboard-Tech­no­lo­gie auch für seine kompakteren und günstigeren Notebooks anbietet.Bereits in der letzten Woche sprach Ming-Chi Kuo über die Zukunft des MacBook-, iMac- und iPad-Portfolios . Demnach könnte man in diesem Jahr bereits mit ersten Produkten rechnen, die mit modernen Mini-LED-Displays ausgestattet sind. Ebenso geht der Analyst davon aus, dass Apple sein 13,3 Zoll großes MacBook Pro einstellen und auf einen leicht größeren 14,1-Zoll-Bildschirm samt passender Retina-Auflösung setzen wird. Einen ähnlichen Schritt vollzog das Unternehmen bereits beim Wechsel vom 15-Zoll- auf das 16-Zoll-Format. Aufgrund eines schmalen Displayrahmens hat sich die Gesamtgröße der Notebooks jedoch kaum verändert.Noch ist unklar, wann und wo Apple kommende Produkte vorstellen wird. Aufgrund des wei­ter­hin kursierenden Coronavirus (COVID-19) soll die für März geplante Frühjahrs-Keynote an­geb­lich ausfallen. Ebenso ist die eigene World Wide Developers Conference (WWDC) in Gefahr, die normalerweise Anfang Juni im US-ame­ri­ka­ni­schen San José abgehalten wird. Sollte das ak­tu­el­le Einreiseverbot in die USA, welches unter anderem auch für sämtliche EU-Länder in­klu­si­ve Deutschland gilt, verlängert werden, wäre der Schritt hin zu einem Livestream oder gar die Ankündigung per Pressemitteilung denkbar.