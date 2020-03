Foxconn: Corona sorgt für den heftigsten Umsatzeinbruch seit Jahren

Dass der Auftragshersteller Foxconn mit aller Macht versucht, die Produktion trotz der Corona-Epidemie wieder in die Gänge zu bekommen, wirkt mit Blick auf die Umsatzentwicklung verständlich. Immerhin ging es in den letzten Wochen steil nach unten.

Wachstum bleibt länger aus

Chinaworker

Für den Februar verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang der Einnahmen um 18,1 Prozent auf 7,28 Milliarden Dollar. Die hauptsächliche Ursache dessen ist der Ausfall signifikanter Teile der Produktion - vor allem in den chinesischen Werken. Einen solch starken Rückgang der Einnahmen hatte man seit vielen Jahren nicht mehr verzeichnet. Ähnlich schlimm war die Lage nur im März 2013, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.Damals handelte es sich aber um einen recht kurzfristigen Effekt, jetzt hingegen deutet sich an, dass die Probleme länger andauern werden. Starke Umsatzeinbußen gab es auch schon in den vorhergehenden beiden Monaten. Und aktuell ist nicht absehbar, wann sich die Lage rund um die Corona-Epidemie wieder normalisieren wird. Allerdings rechnet man kaum damit, dass die Situation sich im März wesentlich verbessert.Für das gesamte erste Quartal kalkuliert Foxconn daher inzwischen mit einem Umsatzrückgang um über 15 Prozent. Im Frühjahr soll es dann aber wieder besser werden. Immerhin geht man aufgrund der Erfahrungen mit anderen Epidemien dieser Art davon aus, dass die steigenden Temperaturen und ein allgemein besseres Wetter dazu führen werden, dass die Ausbreitung der Krankheit und vor allem auch die Zahl der schlimmeren Verläufe eingedämmt werden. Denn im Frühling ist gemeinhin das Immunsystem wieder stärker und das Coronavirus kann so besser in Schach gehalten werden.Von einem Wachstum ist man aber auch bei einer besseren Lage im zweiten Quartal erst einmal weit entfernt. Vielleicht schafft man das dann im gesamten Geschäftsjahr. Das setzt allerdings voraus, dass die Epidemie dann in den Griff bekommen wird. Es kann natürlich auch sein, dass das Virus im Herbst wieder erstarkt und es zu einer weiteren epidemischen Ausbreitung kommt.