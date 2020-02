Unihertz Atom XL: Rugged-Smartphone mit 4-Zoll-Display & Digital-Funk

Der chinesische Anbieter Unihertz hat mit dem Atom L und Atom XL zwei Varianten eines neuen 4-Zoll-Smartphones mit Rugged-Gehäuse vorge­stellt. Abgesehen vom kleinen Display sollen die Geräte aber anderen modernen Smartphones in Nichts nachstehen.

MediaTek-SoC unter der Haube, zusammen mit viel Speicher

Unihertz

Das Unihertz Atom L/XL ist ab sofort im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne bestellbar und soll ab Juni ausgeliefert werden. Der Hersteller hat durchaus Erfahrung mit Crowd­fun­ding-Aktionen, hatte man doch schon mit dem "originalen" Atom ein ultra­kom­pak­tes Android-Smartphone auf den Markt gebracht und tatsächlich verkauft.Das Unihertz Atom XL bzw. L soll nun an diese Tradition anknüpfen und bietet ein 4,0 Zoll großes Display mit 1136x640 Pixeln - und somit eines der kleinsten Panels, die im aktuellen Smartphone-Markt mit seinem Trend zu immer größeren Geräten zu finden ist. Die Ränder fallen allerdings aufgrund des Rugged-Designs mit voller Absicht sehr breit aus, so dass das neue Modell weniger kompakt ist, als es vielleicht ohne die Ausrichtung auf den Outdoor-Einsatz sein könnte.Unter dem 4-Zoll-Display steckt der aktuelle MediaTek Helio P60 Octacore-SoC, der mit acht Rechenkernen Taktraten von bis zu 2,0 Gigahertz erreicht. Er wird mit sechs Gigabyte Ar­beits­spei­cher und einem per UFS-2.1 angebundenen internen Flash-Speicher mit immerhin 128 GB Kapazität kombiniert, wobei sich letzterer mittels MicroSD-Kartenslot bei Bedarf erweitern lässt.Die rückwärtige Kamera kommt mit einem 48-Megapixel-Sensor daher und könnte somit durchaus brauchbare Fotos liefern. Vorn sitzt eine simple 8-Megapixel-Kamera für Selbst­por­träts. Trotz der geringen Display-Größe bietet das Unihertz Atom L/XL einen mit 4000mAh üppig dimensionierten Akku, der per USB Type-C-Anschluss mit Energie versorgt wird. Das Gerät soll natürlich wasser- und staub­dicht sein, um es ohne Gefahr im Freien nutzen zu können. Außerdem sind NFC und ein Infrarot-Sender an Bord.Eine Besonderheit des Unihertz Atom XL ist diefür die Nutzung von digitalem Amateurfunk abseits des Mobilfunknetzes im UHF-Band im Bereich zwischen 400 und 480 Megahertz. Laut dem Hersteller ist das Gerät DMR Tier I und Tier II kompatibel, wobei private Anwender hierzulande nur im Tier I ohne Lizenz und Gebühren funken dürfen. Unihertz integriert für die Nutzung des Digitalfunks unter anderem eine dedizierte Push-To-Talk-Taste.Das Unihertz Atom L und das Unihertz Atom XL sollen ab Juni ausgeliefert werden und beim Kauf über Kickstarter jeweils rund 200 bzw. 220 Euro kosten. Als Betriebssystem läuft ein weitestgehend unverändertes Android 10.