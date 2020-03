Epic Games Store verschenkt drei Indie-Adventure

Der Epic Games Store verschenkt derzeit noch bis zum 19. März gleich drei interessante Indie-Games für den PC - das dürfte bei den Absagen von Großveranstaltungen zur Unterhaltung gerade recht kommen. Dabei sind die Adventure "Mutazione" , " Anodyne 2 " und " A Short Hike ".

Anodyne 2 gibt es für kurze Zeit kostenlos inklusive des Soundtracks zum Spiel. Normalerweise kostet das Bundle 16,79 Euro im Epic Games Store. Anodyne 2 ist ein 3D-Abenteuer, in dem der Spieler geschrumpft wird und sich auf die Reise im Inneren von anderen Lebewesen nach krankmachenden Keimen begibt.A Short Hike ist schon Dank seiner Pixelgrafik ein außergewöhnlicher Spielspaß. Das Game ist jetzt ebenfalls kostenlos (regulärer Preis 6,59 Euro). Laut Beschreibung erlebt man dabei eine Reise durch Berglandschaften, trifft andere Wandere und kann verborgene Schätze entdecken.Mutazione gibt es jetzt ebenfalls kostenlos (regulärer Preis 17,99 Euro). Es ist ein düsteres Abenteuer, in dem man in eine Kleinstadt voller Mutanten kommt, um seinen kranken Opa zu pflegen. Laut den Entwicklern ist es eine "Mutanten-Seifenoper" mit besonderem Charme.Die Spiele stehen nun für begrenzte Zeit kosten­los zum Download zur Verfügung. Alles Wichtige zu den Mindest-System­vor­aus­setzungen findet man im Store von Epic Games.Jede Woche verschenkt der Epic Games Store mindestens ein Spiel. Um in den Genuss dieser Gratis-Spiele zu kommen, muss man nichts weiter tun als sich einen kostenlosen Account im Epic Games Store anzulegen, die Launcher-App laden und dann kann es auch schon los­gehen. Die kostenlosen Angebote werden immer auf der Store-Start­seite be­wor­ben und kön­nen dann über einen Bestell­prozess bezogen werden. Alle über diese Geschenk­aktionen ge­sam­mel­ten Spiele lassen sich dann, solange man den Epic Games Store nutzt, auch kosten­los spielen.Bei einigen Spielen stehen Versionen für Windows und für den Mac oder auch für Linux bereit. Diese Woche zum Beispiel sind alle Spiele für Windows und MacOS verfügbar.Die aktuelle Aktion läuft noch bis zum 19. März 16.59 Uhr. Im Anschluss gibt es dann mal wieder ein echtes Highlight, auf das sich viele schon freuen: "Watch Dogs" von Ubisoft (ab 18 Jahren) und The Stanley Parable werden dann für eine Woche gratis zu haben sein.