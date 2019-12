Mehr sparen bei den 1&1 LTE All-Net-Flats mit bis zu 225 MBit/s

1&1 hat sein Mobilfunk-Angebot überarbeitet. Neukunden erhalten jetzt in dem ersten Vertragsjahr höhere Rabatte als zuvor, das gilt aber nicht für alle Mobiltarife. Insgesamt sinkt der Preis der Allnet-Flats im Netz von Telefonica um bis zu 75 Prozent kündigt der Anbieter jetzt an.

Allnet-Tarife

LTE S mit 3 GB jetzt die ersten zwölf Monate 4,99 statt 19,99 Euro im Monat

LTE M mit 8 GB jetzt die ersten zwölf Monate 9,99 statt 24,99 Euro im Monat

LTE L mit 14 GB jetzt die ersten zwölf Monate 14,99 statt 29,99 Euro im Monat

LTE XL mit 20 GB jetzt die ersten zwölf Monate 19,99 statt 34,99 Euro im Monat

Bereitstellungspreis

Bis zu 75 Prozent sparen beim 1&1 Preis-Feuerwerk

1&1

Die Aktion nennt sich 1&1 Preisfeuerwerk und läuft zunächst einmal nur bis zum Jahresende. Man sollte also schnell sein, wenn man den Rabatt für die LTE-Allnet-Tarife erhalten möchte. Die Aktion läuft allerdings nur für die Tarife mit 24 Monaten Mindestlaufzeit, ist dafür aber ebenso für den Einsteigertarif mit 3 GB, der jetzt ab 4,99 Euro/Monat zu haben ist, als auch für den Vielsurfer-Tarif mit 20 GB zu haben, der jetzt ab 19,99 Euro zu haben ist.Ansonsten bleibt bei den Tarifen alles beim Alten: Man erhält in allen diesen Tarifen eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutsche Netze, sowie EU-Roaming. Das Angebot gilt für die Tarife im Netz von Telefonica. Das ermöglicht Downloadgeschwindigkeiten mit bis zu 225 MBit/s.Bei Abschluss des Vertrags wird ein einmaliger Bereitstellungspreis von 29,90 Euro verlangt. Wer seine bisherige Rufnummer mitbringt, kann noch einen Bonus von zehn Euro erhalten. In der neuen Aktion gilt der reduzierte Monats­preis dann nur für das erste Vertrags­jahr. An­schließend steigt der Preis. Der Vertrag verlängert sich jeweils auto­matisch um zwölf Monate, wenn man nicht drei Monate vor Lauf­zeit­ende kündigt. Die 1&1 Vorteilswelt kann im Rahmen dieser Aktion nicht weiter in Anspruch genommen werden. Weitere Details findet man auf der Sonder­seite für das Preis-Feuerwerk