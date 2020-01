Neues Fritz-Labor bringt OWE-Hotspot-Verschlüsselung für Kabel-Router

Bei AVM geht es derzeit Schlag auf Schlag - ab sofort bekommen zwei Kabel-Router des Berliner Unternehmens eine neue Beta-Version für FritzOS 7.19. Neu sind unter anderem WPA 3 für die Verbindung zu Repeatern und verschlüsselte Verbindungen am WLAN-Gastzugang.

Ein weiterer großer Schritt im FRITZ! Labor: Soeben haben wir die FRITZ!Box 6490 und 6590 Cable hinzugefügt. 🥳🎉🎆

Unitymedia-Kunden können mittesten

Neuigkeiten, Verbesserungen und Fehlerbehebungen FritzOS 7.19-7525x

WLAN:

NEU - OWE/Enhanced Open (Opportunistic Wireless Encryption) ermöglicht verschlüsselte Verbindungen am WLAN-Gastzugang (öffentlicher WLAN-Hotspot)

NEU - WPA3 (transition mode) auch für Verbindungen zu Repeatern

Telefonie:

NEU - Unterstützung für Online-Telefonbücher von Apple (iCloud), Telekom (MagentaCLOUD) sowie von CardDAV-Anbietern

Smarthome:

NEU - Gruppe mit FritzDECT 301 wird zu einheitlicher Heizeinheit

Internet:

Änderung - Fehlermeldung bei leerer Liste der Auflösungsnamen (FQDNs) für DNS over TLS (DoT)

Änderung - Strikte Syntaxprüfung für Auflösungsnamen (FQDNs) für DNS over TLS (DoT)

Behoben - Auflösungsnamen (FQDNs) für DNS over TLS (DoT) bleiben nach deaktivieren nicht erhalten

Behoben - Fehler beim Einlösen gültiger Tickets von der Kindersicherung

Heimnetz:

Behoben - Mesh-Repeater zeigten den Namen des Mesh-Masters an statt dem eigenen

Behoben - Anzeige des Vermerks "gültig ab der nächsten Abfrage" unter der IP-Adress ungenutzter Verbindungen war zu oft sichtbar

Mesh:

NEU - Verbesserter Autokanal der FritzBox berücksichtigt von anderen Produkten im Mesh erkannte WLAN-Störer (z.B. Radar, Babyphone..)

Behoben - In der FritzBox vergebener Name für Mesh-Repeater wurde nicht korrekt übernommen

System:

Verbesserung - Einstellungsübernahme erlaubt jetzt die separate Übernahme von Smarthome- und Telefonieeinstellungen

Verbesserung - Nutzerunterstützung bei Verwendung veralteter Browser nach Aufruf der FritzBox-Bedienoberfläche

Verbesserung - Erweiterung der Support-Daten unter Inhalt > FritzBox-Support um Mesh-Informationen

Verbesserung - FritzBox Support-Seite erweitert um den Versand von Supportdaten direkt zu AVM

Behoben - Problem bei Änderung der Empfänger von Push Services wurde beseitigt

Behoben - Push Services von Mesh Repeatern wurden unter dem Namen des Mesh-Masters oder ohne Namen versendet

Die experimentelle Laborversion steht für die FritzBox 6590 Cable und 6490 Cable bereit und kann ab sofort bei AVM bezogen werden. Die Aktualisierung bringt eine lange Liste an neuen Funktionen sowie Verbesserungen. Zudem wurden zahlreiche Fehler aus den vorange­gang­enen Versionen behoben. Bei den Neuheiten in dieser experimentellen Labor-Version gehört die OWE/Enhanced Open genannte Option (Opportunistic Wireless Encryption), die eine verschlüsselte Verbindungen am WLAN-Gastzugang ermöglicht. Zudem startet mit der neuen Beta der Support für WPA3 auch für Verbindungen zu Repeatern. Die weiteren Neuerungen haben wir in den Release Notes am Ende des Beitrags aufgeführt.Die FritzBox 6590 Cable erhält die Version 07.19-75254, für die 6490 Cable gibt es die 07.19-75251. Wer bereits eine Beta-Version nutzt, kann das Update über die fritz.box-Oberfläche erhalten. Das Beta-Programm (experimentelle Labor-Updates für FritzOS) von AVM steht Besitzern einer FritzBox und deren Zusatzgeräten offen. Unitymedia-Kunden mit einer Unitymedia-Edition der FritzBox 6490 Cable übrigens auch am Betatest teilnehmen, dafür muss man sich nur bei Unitymedia registrieren und erhält dann von dort alle Instruktionen