FritzBox 7490 und 7590: WPA3 jetzt auch für angeschlossene Repeater

AVM hat ein weiteres Labor-Update für die beiden beliebten FritzBoxen 7490 und 7590 herausgegeben. Die Beta-Version bringt jetzt den WPA3-Standard auch für Zusatzgeräte und weitere Unterstützung für Online-Telefonbücher (CardDAV).

Aktualisierung verfügbar

Neuerungen und Verbesserungen in FritzOS 07.19-7461x

WLAN: NEU - OWE/Enhanced Open (Opportunistic Wireles Encryption) ermöglicht verschlüsselte Verbindungen am WLAN-Gastzugang (öffentlicher WLAN-Hotspot)

NEU - WPA3 (transition mode) auch für Verbindungen zu Repeatern

Telefonie: NEU - Weitere Anbieter für Online-Telefonbücher (CardDAV) auswählbar

Smarthome: NEU - Gruppe mit FritzDECT 301 wird zu einheitlicher Heizeinheit

Internet: Änderung - Fehlermeldung bei leerer Liste der Auflösungsnamen (FQDNs) für DNS over TLS (DoT)

Änderung - Strikte Syntaxprüfung für Auflösungsnamen (FQDNs) für DNS over TLS (DoT)

Behoben - Auflösungsnamen (FQDNs) für DNS over TLS (DoT) bleiben nach deaktivieren nicht erhalten

Behoben - Fehler beim Einlösen gültiger Tickets von der Kindersicherung

Heimnetz: Behoben - Mesh-Repeater zeigten den Namen des Mesh-Masters an statt dem eigenen

Behoben - Anzeige des Vermerks "gültig ab der nächsten Abfrage" unter der IP-Adress ungenutzter Verbindungen war zu oft sichtbar

Mesh: NEU - Verbesserter Autokanal der FritzBox berücksichtigt von anderen Produkten im Mesh erkannte WLAN-Störer (z.B. Radar, Babyphone..)

Behoben - In der FritzBox vergebener Name für Mesh-Repeater wurde nicht korrekt übernommen

System: Verbesserung - Einstellungsübernahme erlaubt jetzt die separate Übernahme von Smarthome- und Telefonieeinstellungen

Verbesserung - Nutzerunterstützung bei Verwendung veralteter Browser nach Aufruf der FritzBox-Bedienoberfläche

Verbesserung - Erweiterung der Support-Daten unter Inhalt > FritzBox-Support um Mesh-Informationen

Verbesserung - FritzBox Support-Seite erweitert um den Versand von Supportdaten direkt zu AVM

Behoben - Problem bei Änderung der Empfänger von Push Services wurde beseitigt

Behoben - Push Services von MeshRepeatern wurden unter dem Namen des Mesh-Masters oder ohne Namen versendet

AVM

Der Berliner Internet-Spezialist AVM hat jetzt noch einmal kurz vor der Weihnachtspause ein weiteres experimentelles Labor-Update für die kommende FritzOS-Version 7.19 veröffent­licht. Enthalten sind dabei auch einigen neue Funktionen, darunter jetzt erstmals der neue WPA3-Standard auch für Verbindungen zu Repeatern, sowie die Verschlüsselungs-Methode OWE/Enhanced Open (Opportunistic Wireles Encryption) für verschlüsselte Verbindungen am WLAN-Gastzugang beziehungsweise am öffentlichen WLAN-Hotspot. Alle Änderungen führen wir am Ende des Beitrags auf.Wer bereits eine ältere Laborversion, eine Beta oder das Standard FritzOS installiert hat, kann nun die Aktualisierung über "System / Update" erhalten und mit seinen Geräten nutzen. Ge­nau­eres zum Update-Prozess erläutert AVM auf der Sonderseite zu den Labor-Versionen Damit verbessert AVM künftig massiv die Sicherheit zwischen Geräten und dem Netzwerk auch für Gastzugänge. Außerdem gibt es noch eine lange Liste an Änderungen, Fehler­be­hebungen und weiteren Neuerungen.Das Update steht für die beiden FritzBox-Modelle 7490 und 7590 bereit. Die FritzBox 7490 erhält FritzOS 7.19-74610, die 7590 Version 7.19-74611. Die neue FritzOS-Laborversion hat noch Beta-Status, kann also noch immer unvorher­gesehene Pro­bleme verursachen und sollte nur zu Test­zwecken zum Einsatz kommen.