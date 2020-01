FritzBox 7490 und 7590 bekommen verbessertes Mesh-Steering als Beta

Der Berliner Router-Hersteller AVM hat ein neues experimentelles Labor-Update für FritzOS herausgegeben. Das Update steht für die beiden Mo­del­le 7490 und 7590 zur Verfügung und bringt ein paar Neuerungen, so­wie eine Vielzahl an Fehlerbehebungen und Verbesserungen.

Noch mehr Neues

Die Neuerungen für FritzOS 07.19-75207/8

Internet:

Neu: Anzeige gesperrter Geräte in der Kindersicherung

Heimnetz:

Neu: Kennzeichnung gesperrter Geräte in den Heimnetzübersichten für Mesh und Netzwerkverbindungen

Neu: Ändern des Netzwerkkennworts für das Powerline-Netz am direkt (per LAN) angeschlossenen FRITZ!Powerline ermöglicht

Mesh:

Neu: Mesh-Steering bewertet und berücksichtigt Verbindungsart und Geschwindigkeit verschiedener Verbindungswege ("Pfade") bei der Steering-Entscheidung

Neu: Benachrichtigung in den Ereignissen der FRITZ!Box, wenn eine Netzwerkschleife (z. B. gleichzeitige LAN- und WLAN-Verbindung zum selben Gerät) besteht

Internet:

Verbesserung: Zugriff aus dem lokalen Netz auf die myfritz.net-Domain einer bei MyFRITZ! registrierten nachgeschalteten FRITZ!Box erlaubt, Ausnahme für den DNS-Rebind-Schutz der Master-Box automatisch hinzugefügt

Änderung: Protokoll "Emule" aus Portfreigaben entfernt

DSL:

Verbesserung: VDSL-Supervectoring-35b-Interoperabilität mit Broadcom 192.85 und 192.218 verbessert (FRITZ!Box 7590)

WLAN:

Behoben: Unpassender Eintrag in den Ereignissen, wenn an einem FRITZ!Repeater 3000 einzelne WLAN-Bänder manuell de-/aktiviert

Heimnetz:

Verbesserung: Verschiebung der Mesh-Eigenschaft (Symbol) in der Mesh-Tabelle von der Spalte "Verbindungen" in die Spalte "Eigenschaften"

Mesh:

Behoben: In bestimmten Fällen konnte ein FRITZ!Repeater in der Mesh-Übersicht der FRITZ!Box doppelt angezeigt werden

System:

Verbesserung: Funktionsprüfung der Diagnose im Bereich "Internet" erweitert

AVM

AVM hat eine neue Beta-Firmware für die FritzBoxen 7490 und 7590 veröffentlicht. Das Update bringt einige Neuerungen mit sich und dient zudem der Systemstabilität. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört, dass AVM jetzt beim Mesh-Steering die Verbindungsart und Geschwindigkeit verschiedener Verbindungswege bei der Steering-Entscheidung bewertet und dann berücksichtigt. Zudem kann die Fritz-Oberfläche ab sofort eine Liste der gesperrten Geräte in der Kindersicherung anzeigen.Weitere Neuerungen betreffen Benach­richti­gung in den Ereignissen der Fritz­Box, wenn eine Netzwerk­schleife (zum Beispiel gleich­zeitige LAN- und WLAN-Verbindung zum selben Gerät) besteht und die Änderung des Netzwerk­kenn­worts am direkt per LAN ange­schlossene Fritz­Powerline-Geräte.In der neuen Labor-Version ist zusätzlich eine lange Liste an Verbesser­ungen und Fehler­be­he­bungen vorhanden. Das Update bringt für die FritzBox 7590 die Versions­nummer 07.19-75208, die FritzBox 7490 be­kommt die Version 07.19-75207.Besitzer einer dieser Router können die Labor-Version ab sofort laden. Alle Infor­mationen zu dem Update findet man auf der AVM-Webseite