Firmware-Update verbessert Akkulaufzeit für Surface Laptop 3

Microsoft verteilt neue Firmware für das Surface Laptop 3 in der AMD-Version . Die erhältlichen Updates verbessern die allgemeine Stabilität und Sicherheit sowie Kompatibilität zum Surface Dock 2; zudem wird die Akkulaufzeit verbessert.

Wenig Details zu den Update-Inhalten

Windows-Update-Verlauf / Treiber-Aktualisierungen

Advanced Micro Devices, Inc. für AMD Radeon (TM) Vega 9 Grafik-Display-Adapter / AMD Radeon (TM) Vega 11 Grafik: Version 26.20.12055.1000 verbessert die Unterstützung der Auflösung externer Monitore

Surface UEFI-Firmware-Update: Version 1.2449.140.0 verbessert die Systemstabilität

Surface-System: Version 6.83.139.0 behebt Probleme im Zusammenhang mit den Optionen der Boot-Konfiguration und verbessert die Fehlerkorrektur

Advanced Micro Devices, Inc. System-Update für AMD Micro PEP-Geräte: Version 1.0.27.0 verbessert die Batterielaufzeit

Surface-Extension-Update: Version 5.5.0.0 ermöglicht die Aktualisierung für das neue Surface Dock 2

Außerdem neu in der Surface-Linie:

Microsoft

Die neuen Updates sind für Besitzer eines Surface Laptop 3 er­hält­lich und laut Dr. Windows schon seit einigen Tagen im Rollout. Adressiert wird das Surface Laptop 3 mit AMD-Prozessor. Die Updates sind für Surface Laptop 3-Geräte mit dem Windows 10 Mai 2019 Update, Version 1903, oder höher verfügbar. Es stehen insgesamt fünf Updates zur Verfügung. Die neue Firmware bringt Fehlerbehebungen und allgemeine Stabilitäts­verbesserungen sowie sicherheitsrelevante Änderungen und wird daher allen Nutzern empfohlen.Einzelheiten zu den Änderungen werden in den Support-Dokumenten und der Update-Historie allerdings wie so häufig nur ober­flächlich genannt, es stehen nur Kurz-Informationen zu den neuen Treibern zur Verfügung. Wir haben alle erhältlichen Informationen für euch zusammengestellt. Bekannte Probleme gibt es derzeit nicht. Surface-Updates werden stufenweise veröffentlicht - nicht jedes Surface erhält demnach das Update zur gleichen Zeit, aber es wird nach und nach an alle Geräte ausgeliefert.Für den Surface Laptop 3 gibt es die Updates derzeit allerdings nur für die AMD-Versionen und nicht für die Intel-CPUs. Microsoft hatte schon im Juni eine ähnliche Akku-Verbesserung für das Surface Pro X herausgebracht, weitere Versionen sollten in Kürze folgen.