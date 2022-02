Surface Laptop Studio startet endlich auch in Deutschland, ab 1700 Euro

Microsoft hat sich seit der offiziellen Präsentation des Surface Laptop Studio einige Zeit gelassen, bis das neue High-End-Notebook aus seiner Entwicklung nun endlich auf den Markt kommt. Ab heute kann es vorbestellt werden - geliefert wird ab 22. Februar 2022.

35-Watt-CPUs von Intel & optionale Nvidia RTX-GPU

jetzt ab 1699 Euro konfigurieren

Technische Daten zum Microsoft Surface Laptop Studio Betriebssystem Windows 11 Home/Pro, Windows 10 Pro Display 14,4 Zoll PixelSense Flow Touch Display, 2400 x 1600 Pixel, bis zu 120 Hertz, 3:2 Format, 10-Punkt-Multi-Touch, Kontrast 1500:1, 201 ppi, Dolby Vision CPU Intel Core i5-11300H, Core i7-11370H Grafik Integrierte Intel Iris Xe Graphics (i5), Nvidia GeForce RTX 3050ti 4GB (i7), Business-Versionen Nvidia RTX A2000 4GB (i7) Arbeitsspeicher 16, 32 GB LPDDR4x-RAM Speicher 256, 512 GB, 1 oder 2 Terabyte SSD Kamera 1080p-Videokamera, Windows Hello-kompatibel Sicherheit TPM, Windows Hello Gesichtserkennung Audio Zwei Fernfeld-Studiomikrofone, Quad Omnisonic-Lautsprecher mit Dolby Atmos Konnektivität Surface Connector, 2x USB C (USB 4.0/Thunderbolt 4), 3,5mm Klinke, WLAN ax, Bluetooth 5.1 Besonderheiten Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, Windows Hello, Präzisions-Touchpad, Surface Slim Pen 2 kompatibel Farben Schwarz, Platin-Grau Gehäuse Unibody-Magnesium-Design Maße 322,58 x 228,6 x 17,78 mm Gewicht i5-Modelle 1742,9g, i7-Modelle 1820,2g Laufzeit i5-Modelle bis 19 Stunden, i7-Modelle bis 18 Stunden (Herstellerangabe) Preis ab 1699 Euro

Wie Microsoft Deutschland heute bekanntgab, startet das Surface Laptop Studio ab sofort in die Vorbestellphase . Das mit einem 14-Zoll-Display ausgerüstete Notebook, bei dem der Bildschirm an einem Doppelscharnier und somit vielseitig klappbar befestigt ist, kann ab sofort bei Microsoft und diversen Partnern geordert werden. Der Einstiegspreis liegt laut offizieller Preisempfehlung des Herstellers bei stattlichen 1699 Euro.Dafür bekommt der Kunde allerdings auch ein hochwertiges und leistungsstarkes Notebook, das mit aktuellsten Intel-Chips und einem ungewöhnlichen Design aus zwei Ebenen und Magnesiumgehäuse aufwartet. Wer bis zum 21. Februar 2022 vorbestellt , bekommt laut Microsoft den passenden Surface Slim Pen 2 für handschriftliche Eingaben kostenlos als Dreingabe, für den normalerweise zusätzlich rund 130 Euro fällig werden.Microsoft bietet das Surface Laptop Studio in verschiedenen Performance-Stufen an. In allen Fällen wird ein Intel Quadcore-SoC aus der H35-Serie der 11. Generation verbaut, dem man optional eine Nvidia GeForce RTX 3050 Zusatzgrafikeinheit zur Seite stellt, um das mit 4K-Auflösung arbeitende 14,4-Zoll-Display flüssig zu bespielen.Zur weiteren Ausstattung gehören neben dem Doppelscharnier am Display, mit dem das Surface Laptop Studio bei Bedarf zu einer Art Zeichen-Tablet wird, auch noch zwei Thunderbolt-4-fähige USB Typ-C-Ports, eine 1080p-Webcam, sogenannte Studiomikrofone und Dolby Atmos-zertifizierte Lautsprecher.Zum Einstiegspreis von 1699 Euro bekommt der Kunde die Version mit Intel Core i5-CPU, Intel Iris Xe-GPU, 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 GB SSD. Will man die SSD-Kapazität verdoppeln, steigt der Preis bereits um heftige 200 Euro. Erst ab 2199 Euro bekommt man die mit der zusätzlichen Nvidia RTX 3050 GPU ausgerüsteten Intel Core i7-Modelle. Wählt man die beste in Deutschland verfügbare Ausstattung, verlangt Microsoft ganze 3199 Euro für das Surface Laptop Studio, wobei dann ein Intel Core i7-SoC, eine Nvidia-GPU, 32 GB RAM und zwei Terabyte SSD-Speicher an Bord sind.