BER sucht Tester und erlebt einen Ansturm auf den Probebetrieb

Der Flughafen Berlin Brandenburg, der auch oder sogar besser unter seinem Kürzel BER bekannt ist, sollte bereits 2011 eröffnet werden, die Verzögerungen und Pannen danach sind hinlänglich bekannt. Demnächst aber scheint es tatsächlich Chancen auf eine Eröffnung zu geben.

Währung ist Neugier

Mit neun Jahren Verspätung soll es am 31. Oktober 2020 so weit sein, der BER wird laut aktuellen Plänen an diesem Tag seinen Betrieb aufnehmen. Nach schier unzähligen Verschiebungen sieht es aktuell ganz so aus, als würden die Verantwortlichen diesen Termin halten können. Berliner agieren zwar längst nach dem Motto: "Glauben wir erst, wenn wir es sehen", doch es gibt dennoch diverse Anzeichen für vorsichtigen Optimismus.Als solches kann man auch die aktuelle Suche nach freiwilligen Testern sehen. Denn seit Anfang der Woche sucht die Flughafenbetreibergesellschaft per Webseite nach Freiwilligen, die im Sommer (23. Juni bis zum 15. Oktober) eine "Trockenübung" des Flughafenbetriebs absolvieren sollen. Dafür benötigen die BER-Betreiber gleich 20.000 Freiwillige, die bereit sind, als Komparsen zu "arbeiten".Letzteres ist allerdings eine nicht ganz zutreffende Formulierung, denn eine Bezahlung gibt es dafür nicht. Die Währung des Flughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt" ist die Neugier, denn viele wollen nach der jahrelangen Odyssee sehen und erleben, wie es sich auf dem BER anfühlt. Und das Interesse an diesem Freiwilligendienst ist groß: Denn bereits nach wenigen Stunden war etwa die Hälfte der verfügbaren Plätze reserviert.Mittlerweile ist auf der Webseite zu lesen, dass "nur noch wenige Plätze verfügbar" seien und dass "je nach Zielgruppe Termine bereits ausgebucht" sein können. Auf der Webseite kann man übrigens auch nachlesen wie der typische Ablauf des Probebetriebs aussieht, so geht es um 9.30 Uhr los, man registriert sich, wird vorbereitet und "fliegt" um 11.30 Uhr los. Um 13.00 Uhr probt man dann die Ankunft und testet andere Bereiche des Flughafens, um 15.30 Uhr ist die Sache wieder vorbei.