Firefox 74 beendet ab 10. März Support für TLS 1.0 und TLS 1.1

Firefox wird ab Version 74 die Verschlüsselungsprotokolle TLS 1.0 und TLS 1.1 nicht weiter unterstützen. Entsprechend werden Websites, die nicht mindestens TLS 1.2 unterstützen, dann den Fehler "Sichere Ver­bin­dung fehlgeschlagen" anzeigen.

Mozilla hatte dabei den Support für die beiden veralteten Versionen des Verschlüsselungs­proto­kolls TLS (Transport Layer Security) bereits seit dem Herbst in den Vorabversionen des Browsers gestrichen. Daran erinnert jetzt das Online-Magazin ghacks . Mit der für den 10. März geplanten Veröffentlichung von Firefox 74 werden dann alle Seiten, die TLS 1.1 oder älter verwenden, nicht mehr im Browser geladen. In Firefox wird dann die Fehlermeldung "Sichere Verbindung fehlgeschlagen" mit dem Fehlercode "SSL_ERROR_ UNSUPPORTED_ VERSION" angezeigt, ohne dass eine Umgehung des Fehlers möglich ist. Auch andere Browser-Hersteller werden nun damit beginnen, diese Seiten als unsicher zu erkennen und nicht mehr anzuzeigen.Mozilla hatte dabei so wie andere bekannte Browse-Entwickler wie Google, Microsoft und Apple bereits 2018 entsprechende Pläne enthüllt, TLS 1.0 und TLS 1.1 ab 2020 nicht weiter zu unterstützen, um somit für mehr Sicherheit von Internetverbindungen zu sorgen. Man hatte das Support-Ende früh angekündigt, um Webmastern noch genügend Zeit zu geben, um auf die Änderungen zu reagieren und auf ein neueres Protokoll zu migrieren.Fast zeitgleich mit der Ankündigung, TLS 1.0 und TLS 1.1 nicht weiter zu unterstützen, wurde vor rund eineinhalb Jahren TLS 1.3 veröffentlicht. Auf der Seite der Browser-Anbieter hatte man das neue Protokoll schnell mit aufgenommen, doch auf der Seite der Webseiten-Betreiber sieht es da ganz anders aus. Mitte vergangenen Jahres hatte eine Analyse von Mozilla ergeben, dass selbst rund 8000 der Liste der "1 Million Top-Sites" TLS 1.2 oder höher nicht unterstützen.