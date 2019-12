Neuer Standard-Zoom startet mit Firefox Version 73 im kommenden Jahr

Ab kommenden Jahr wird eine weitere, bisher über Erweiterungen real­i­sierte Funktion Einzug als Feature beim Webbrowser Firefox erhalten: Es geht dabei um die Möglichkeit, ein Standard-Zoomverhalten für alle Web­seiten einzustellen, die man besucht.

Das berichtet das Online-Magazin gHacks . Bislang gibt es keine Option, eine solche "globale" Zoomstufe einzustellen. Firefox bietet natürlich eine Zoom-Einstellung an, die die Anzeige jeder Webseite vergrößern oder verkleinern kann. Es sind aber jeweils individuelle Einstellungen, die nicht als Standard für jede neue Seite, die man besucht, automatisch ausgeführt werden.Bisher konnte man sich nur mit Browser-Erweiterungen von Drittanbietern wie Fixed Zoom behelfen, nun wird es in Kürze nur noch eine Einstellungssache im Browser direkt sein.Das neue Feature ist für die Einführung mit Firefox 73 geplant, der im Februar erscheinen soll. Der Firefox-Webbrowser unterstützt dabei schon erweiterte Zoomfunktionen, inklusive der Option, die Einstellung von einer Seite für eine andere zu nutzen, indem man die Zoomstufe speichert. Die ersten Funktionen derart kamen sogar schon vor über zehn Jahren in Firefox 3 hinzu.Die neuen Konfigurationen in Firefox 73 können nun dazu verwendet werden, um eine Standard-Zoomstufe von 100 Prozent auf einen anderen Wert zu ändern, so dass die Seiten kleiner oder größer erscheinen. Ermöglicht werden Faktoren zum Ändern der Standard-Zoomstufe zwischen 30 und 300 Prozent.Die neuen Standard-Zoomeinstellungen in Firefox 73 können dann über das Menü > Einstellungen > Allgemein ausgewählt werden.Eine globale Einstellung bedeutet, dass auch interne Browser-Seiten wie die Einstellungen entsprechend behandelt werden. Man bekommt die Option, nur den Text zu vergrößern oder die gesamten Seiten inklusive Bildern und Grafiken. Anschließend müssen die geöffneten Webseiten nicht neu geladen werden, die Zoomstufe wird automatisch angewendet.Die eingestellte Zoomstufe wird künftig weiterhin auch individuell für jeden Webseite einstellbar sein. Das Update ist für den 11. Februar 2020 geplant.