Nintendo 64 Nostalgie: US-Gamer zeigt riesige N64-Spiele-Sammlung

Der Reddit-Nutzer Carl Sammons hat in seiner Gamer-Karriere einen per­sön­li­chen Meilenstein erreicht. In den letzten Monaten konnte er seine Spiele-Sammlung für das Nintendo 64 komplettieren und besitzt nun alle jemals in Nordamerika erschienenen N64-Spiele.

Erfolgsgeschichte des Nintendo 64 und ein mögliches Classic-Comeback

Im Gaming-Subreddit herrscht derzeit eine nostalgische Stimmung, nachdem Carl Sam­mons ein Bild der vollständigen N64-Spiele-Kollektion mit der 25 Millionen Mitglieder starken Community teilte. Zu sehen sind 297 Cartridges für die beliebte Konsole aus den 90ern, von denen Nintendo seit dem Launch am 23. Juni 1996 in Japan und am 1. März 1997 in Europa nahezu 33 Millionen Einheiten verkaufen konnte. Allein in den letzten fünf Monaten sammelte Sammons die letzten 100 N64-Spiele, die dem Amerikaner zum Nostalgie-Erfolg verhalfen.Als Nachfolger des Super Nintendo Entertainment Systems (SNES) gilt das Nintendo 64 als ers­te Spielekonsole mit 64-Bit-Architektur. Sie konkurrierte in ihrer Hochzeit vor allem mit der ebenso beliebten PlayStation, die mit über 100 Millionen verkauften Exemplaren den Konsolen-Krieg der 90er-Jahre deutlich für sich entscheiden konnte. Der N64-Controller samt mittig platziertem Analog-Stick bleibt den schon damals aktiven Konsolen-Spielern positiv in Erinnerung, da er das Steuern in den einst modernen 3D-Titeln deutlich vereinfachte. Kurze Zeit später zog auch Sony nach und etablierte Ende 1997 den DualShock-Controller Immer wieder werden Stimmen der Nintendo-Fans laut, die nach einer N64 Classic Mini-Kon­so­le rufen. Der japanische Hersteller re­ali­sier­te immerhin die Umsetzung passender Adap­tio­nen für das NES und SNES. Später etablierte man die Spiele-Bibliothek der beiden Klassiker in das Online-Abonnement der aktuell erhältlichen Nin­ten­do Switch . Es wäre denkbar, dass man die­se Lösung auch für N64-Spiele anstrebt, um die Verkaufszahlen der jüngsten Hybrid-Kon­so­le, dem Lite-Ableger und vor allem den di­gi­ta­len Online-Services anzukurbeln. Spruch­reif ist das Thema allerdings derzeit nicht.