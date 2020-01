Google Envelope: Papierhülle wandelt Smartphone in simples Handy um

Der Suchmaschinenkonzern Google hat eine Lösung gegen Smart­phone-Sucht vorgestellt. Mit einer unter dem Namen "Envelope" be­kann­ten Pa­pier­hül­le kann das Gerät kurzerhand in ein simples Telefon umgewandelt werden. Derzeit wird allerdings nur ein einziges Smartphone unterstützt.

Gadget nur für das Pixel 3a verfügbar

Google

Bereits im Oktober 2019 hat Google einige Projekte aus der Kategorie "Digital Wellbeing", die dem zunehmenden Online-Konsum entgegenwirken sollen, veröffentlicht. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Android-Apps , die den Nutzer dazu bewegen sollen, das Smart­pho­ne weniger zu verwenden. Nun hat der Suchmaschinenkonzern drei weitere Apps sowie ein Gadget, welches die meisten Smartphone-Funktionen blockiert, bereitgestellt.Das Gadget wurde "Envelope" genannt und steht bislang ausschließlich für das von Google selbst auf den Markt gebrachte Pixel 3a zur Ver­fü­gung. Mit der in der dazugehörigen En­ve­lo­pe-App enthaltenen Vorlage kann der Nutzer sich eine Papierhülle zusammenbasteln. Dafür wird ein Drucker benötigt. Nachdem die Vor­la­ge ausgedruckt wurde, müssen die Anweisungen zum Zu­sam­men­fal­ten befolgt werden. Sobald der Besitzer des Smartphones sein Google Pixel 3a in die gebastelte Hülle gesteckt hat, kann das Gerät nur noch zum Telefonieren verwendet werden. Alternativ lässt sich das Pixel 3a mit einer anderen Hülle zum Aufnehmen von Fotos nutzen. Andere Dienste stehen aufgrund des verdeckten Touchscreens nicht mehr zur Verfügung.Natürlich kann die Papierhülle zu jedem Zeitpunkt wieder geöffnet und das Smartphone ent­nom­men werden. Die Envelope-App zeigt daraufhin an, wie lange der Besitzer seine Sucht be­kämpf­en und auf die zahlreichen verlockenden Features eines Smartphones verzichten konnte. Der Down­load der Envelope-App ist aus dem offiziellen Google Play Store möglich.