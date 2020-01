Samsung verkauft schon viel mehr 5G-Smartphones als erwartet

Zumindest für das Marketing funktioniert die 5G-Kennzeichnung bereits ziemlich gut. Samsung hat nach eigenen Angaben schon wesentlich mehr Smartphones für die neue Mobilfunk-Generation ausgeliefert, als man erwartete.

Alles noch auf kleiner Flamme

Samsung

Bis zum Jahreswechsel konnten bereits 6,7 Millionen Galaxy-Modelle mit 5G-Modem verkauft werden. Das Unternehmen hatte die ersten Geräte bereits im Mai in den Handel gebracht und verkaufte dann bis September 2 Millionen Stück. Zu dieser Zeit setzte man sich 4 Millionen verkaufte 5G-Smartphones als Ziel bis zum Jahresende. Und dies wurde nun ziemlich deutlich übertroffen.Das Unternehmen gehört zu den wenigen, die bereits mehrere entsprechende Modelle im Vertrieb haben: Das Galaxy S10 5G , das Galaxy Note 10 Plus 5G, das Galaxy A90 5G und das Galaxy Fold 5G. Die meisten anderen Hersteller haben meist erst einmal ein Gerät veröffentlicht, um bei Bedarf einen Fuß in der Tür zu haben. Denn bisher gibt es, insbesondere außerhalb Südkoreas, nur sehr rudimentär ausgebaute Infrastrukturen, die mit der neuen Mobilfunkgeneration arbeiten.Angesichts der derzeitigen Lage fiel es Samsung auch nicht schwer, den Markt für 5G-Smartphones erst einmal ein Stück weit zu dominieren. Mit der genannten Verkaufszahl kommt das Unternehmen auf einen globalen Marktanteil von 54 Prozent. Das zeigt, dass die Menge der bereits genutzten 5G-Mobiltelefone angesichts Milliarden anderer aktiver Geräte derzeit noch verschwindend gering ist.So richtig los geht es ohnehin erst im Laufe des Jahres 2020, wenn auch die ersten größeren zusammenhängenden Flächen mit 5G-Mobilfunk versorgt werden. Hierzulande sind zwar auch schon erste Funkzellen aktiv, doch decken diese erst einmal nur wenige Kernpunkte in bestimmten Städten ab - darunter einige Flughäfen und Touristen-Schwerpunkte. das dürfte sich dieses Jahr bei uns und auch in vielen anderen Ländern ändern, so dass dann auch die Smartphone-Verkäufe entsprechend anziehen werden.