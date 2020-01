Jahreswechsel-Bug: Neue Hamburger Hochbahn-Züge stürzen ab

In Hamburg sind zum Jahreswechsel zahlreiche der neuen Hochbahn-Zü­ge ausgefallen. Die Firmware soll schlicht nicht mit der neuen Jahreszahl klargekommen sein, was zur Folge hatte, dass die neu angeschafften Triebwagen ihren Dienst einstellten.

Auch Ticket-Automaten spinnen

Von 120 neu in Dienst gestellten DT5-Fahrzeugen sollen immerhin 95 nicht ohne Probleme über den Jahreswechsel gekommen sein. Das berichtete das Hamburger Abendblatt . Nach dem Wenden hätten sich die Triebwagen einfach nicht mehr starten lassen. Jetzt müssen nach und nach Software-Updates vorgenommen werden, damit die Züge wieder auf die Strecke geschickt werden können.Bis dahin muss man den Tagesverkehr mit Kurzzügen auf Basis älterer Modelle aufrecht erhalten. Laut dem Hamburger ÖPNV-Betreiber funktioniere das weitgehend reibungslos, da viele Beschäftigte bis zum Wochenende noch Urlaub haben und das Fahrgast-Aufkommen, insbesondere im Berufsverkehr, überschaubar sei. Trotzdem klagten Passagiere durchaus über weniger dichte Takte und volle Züge.Der Vorfall ist dabei vor allem auch ein Dämpfer für die An­ge­bots­of­fen­sive, die im Ham­bur­ger ÖPNV gerade eingeläutet wurde. Die Stadt hatte sich vor einiger Zeit als Ausrichter des ITS-Weltkongresses gegen diverse Konkurrenten durchgesetzt. 2021 soll sich dann also alles um In­tel­li­gen­te Trans­port­sys­teme (ITS) drehen, also um die praktische Umsetzung einer Ver­kehrs­wende in Me­tro­po­len. Die neuen DT5-Trieb­wagen der Hoch­bahn stellen neben ver­schie­de­nen anderen Projekten einen wichtigen Teil der Vor­be­rei­tun­gen darauf dar.Und das Jahreswechsel-Problem in der Firmware der Züge scheint nicht die einzige Schwierigkeit zu sein, mit der man im Hamburger ÖPNV gerade zu kämpfen hat. Ein Leser hatte der Zeitung auch seinen Bus-Fahrschein zugeschickt, den er an Neujahr am Automaten erworben hatte. Dieser wurde von dem System auf den 1. Januar 2040 ausgestellt.