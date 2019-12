Vodafone plant 10 GB-Daten-Upgrade für Red-Tarif-Bestandskunden

Der Mobilfunkanbieter Vodafone plant ältere Tarife aus den Jahren 2016 und 2017 nachzubessern und ihnen deutlich mehr Datenvolumen zu bieten. Allerdings ist das Ganze laut den ersten Berichten ein kosten­pflichtiges Update.

Vertragsverlängerung vorausgesetzt

Das berichtet zumindest Caschy in seinem Blog . Ihm wurden demnach Informationen zugetragen, laut denen Bestandskunden bestimmter Vodafone Red-Tarife für fünf Euro mehr im Monat ein 10 GB Datenpaket erhalten können. Das wäre für viele Kunden sicherlich ein willkommenes Extra. "Berechtigt sind Kunden mit Red 2016 S, M, L, XL und XXL sowie Red 2017 XS, S, M, L und XXL", schreibt Caschy. Die Informationen stammen aus internen Vodafone-Kreisen und sind noch nicht offiziell - es könnten sich also noch bis zum Start der Aktion Änderungen ergeben.Weiter berichtet er, dass Vodafone ab dem 3. Januar 2020 plant, Bestandskunden auf das mögliche Extra-Daten-Paket hinzuweisen. Das Angebot ist als Upgrade nach den vorliegenden Infromationen aber an die Bedingung der Vertragsverlängerung geknüpft - wer es also annimmt, verlängert seinen Vertrag entsprechend. Damit dürfte es auch recht wahrscheinlich sein, dass Vodafone es nur jenen Kunden anbietet, bei denen eine Verlängerung ansteht - wer erst verlängert hat, dürfte also davon nicht partizipieren können.Vodafones aktuelle Red-Tarife starten mit 4 GB LTE im Monat für 29,99 Euro, dann verdoppelt sich das Datenvolumen auf 8 GB für 39,99 Euro und auf 16 GB für 49,99 Euro. Diese drei Angebote gibt es in den ersten sechs Monaten Vertragslaufzeit derzeit für 19,99 Euro, ab dem siebten Monat steigt der Preis auf die genannten Monatspreise. Man spart somit bis zu 180 Euro. Alle Tarife bieten Telefon- und SMS-Flat sowie dazu einen Vodafone Pass, der die Datenvolumen als Chat-, Social-, Music- oder Video-Pass für entsprechende Anwendungen nicht auf das monatliche Volumen anrechnet.