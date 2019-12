39 GB für EU-Nutzung: Neuregelung für die Vodafone Pässe gestartet

Im vergangenen Jahr hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband Klage gegen den Vodafone Pass eingereicht. Aus Sicht des vzbv hatte der Netzbetreiber gegen geltendes EU-Recht verstoßen. Ab sofort sind diese Probleme ausgeräumt.

Datenvolumen von 39 GB für die EU-Nutzung

Chat, Musik, Video, Spiele

Vodafone

Denn der Vodafone Pass gilt jetzt auch im EU-Ausland. Das Zero Rating wird damit nicht nur für die Datennutzung im Inland angewendet, sondern bei den entsprechend gebuchten Pässen jetzt auch nach dem EU-Roaming-Abkommen begrenzt im EU-Ausland. Konkret heißt das, dass man bis zu 39 GB pro Monat im EU-Ausland in den gebuchten Pässen nutzen kann, ohne dass eine Anrechnung oder Drosselung erfolgt.Vodafone informiert jetzt entsprechend auf der Webseite über die neue Regelung. Da heißt es: "Du kannst mit dem Vodafone Pass aktuell teilnehmende Partner-Apps im Inland nutzen, ohne ihr Datenvolumen zu verbrauchen. Dein Vodafone Pass gilt auch im EU-Ausland, in Island, Liechtenstein und Norwegen. Hier hast Du ein Datenvolumen von 39 GB im Monat, egal, wie viele Pässe Du hast."Das Landgericht Düsseldorf hatte dem vzbv Recht gegeben und Vodafone auferlegt, seine Rahmenbedingungen für die Vodafone Pässe abzuändern. Ähnlich war zuvor auch schon in einem Verfahren gegen die Telekom entschieden worden.Die Änderungen sind zum 13. Dezember in Kraft getreten. Kunden sollten jetzt in der Vodafone-App bei Nutzung im EU-Ausland einen entsprechenden Hinweis auf das Datenvolumen erhalten.Bei den Vodafone GigaPass-Angeboten können sich Kunden individuell Pakete dazubuchen, deren Daten­verbrauch dann nicht auf ihr im Tarif enthaltenes Daten­volumen angerechnet wird. Dazu gehören Chat-, Musik, Video-Apps und soziale Netzwerke.