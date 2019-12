Der Weihnachts-Gau: Bundesweit Probleme bei Kartenzahlung

Einkaufen vor den Feiertagen ist im Normalfall schon häufig eine Aus­nahme­situation - doch für viele Kunden kam es heute im Vor­weihnachts­stress ganz Dicke: Durch eine bundesweite Störung waren Karten­zahl­ungen nur eingeschränkt möglich.

Ich bin durch mit allen Geschenken😱😱😱War heute nochmal voller als schon am Wochenende, ist einfach gg! Gut, dass erst jetzt die Kartenzahlung ausgefallen ist😅Big uff #kartenzahlung pic.twitter.com/9NHoMW8FAM — aSmoogl (@aSmoogl) December 23, 2019

Gelduld war nötig

Und das betraf verschiedene Terminalanbieter und sowohl Kreditkarten- als auch EC-Zahlungen. Das berichtet unter anderem Spiegel Online und beruft sich dabei auf zahlreiche Kundenmeldungen in den sozialen Medien. Besonders bei Twitter machten sich zahlreiche genervte Einkäufer Luft. Egal ob sie Geschenke oder Lebensmittel kaufen wollten - in weiten Teilen Deutschlands kam es zu massiven Störungen bei der Kartenzahlung. Häufig gab es nur die Fehlermeldung: "Die Kartenzahlung ist zur Zeit leider nicht möglich."Besonders viel Feedback gab es dabei von den großen Ketten wie Saturn, Mediamarkt, Aldi, dm, Rossman oder Real. Bei Real in Berlin druckte man die Kartenprobleme im Markt gleich auf einen Hinweistopper am Eingang, so dass die Kunden schon gewarnt waren.Real bestätigte auch, dass die Probleme durch den Ausfall eines Dienstleisters zustande gekommen waren. Man konnte den Fehler aber nach einer Stunde beheben.Die Berichte waren ganz unterschiedlich, bis auf einen Umstand: Wer heute kein Bargeld dabei hatte, musste viel Geduld mitbringen. Dort wo die Kartenterminals funktionierten, dauerten die Buchungsvorgänge heute besonders lange, dort wo nicht, gab es lange Wartezeiten an den Geldautomaten. Viele Nutzer schoben es auf die "hohe Auslastung" durch die Feiertagseinkäufe.Aber auch die Plattform Alle Störungen zeigt ein deutliches Bild. Dort gab es zahlreiche Meldungen vor allem zur Mittagszeit, dass die Kartenzahlung bei der Sparkasse gestört war. Soweit bekannt ist, hat sich die Situation aber mittlerweile wieder entspannt. Ab dem frühen Nachmittag gab es nur noch vereinzelte Meldungen über bestehende Probleme.