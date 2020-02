Co-Gründer Dan Houser verlässt nach über 20 Jahren Rockstar Games

In der Geschäfts- und Gamingwelt sind Zu- und Abgänge von Managern fast an der Tagesordnung, nur wenige kann man als Knalleffekt bezeichnen. Den Abgang von Dan Houser kann man aber sicherlich so nennen, denn dieser hat Rockstar Games mitbegründet.

"Pause" seit bereits einem Jahr

Rockstar

Rockstar Games muss man natürlich nicht näher vorstellen, dieses gehört mit Spielreihen wie Grand Theft Auto und Red Dead Redemption zu den größten Faktoren in der Spieleszene. Damit ist nicht nur die wirtschaftliche Macht der Megaseller gemeint, sondern auch der Einfluss auf die Spieletrends generell sowie die Popkultur.Dan Houser, der Rockstar Games gemeinsam mit seinem Bruder Sam (sowie weiteren) gegründet hat, trug bisher den Titel Vice President of Creativity. Auch wenn es zwischen den beiden Brüdern hier nie eine klare Aufteilung gab, so war Sam Houser eher für das Geschäftliche zuständig, sein Bruder Dan übernahm eher die kreative Seite. Er war für Bully, Red Dead Redemption sowie Max Payne 3 hauptverantwortlich und hat auch die meisten Titel der Grand Theft Auto-Reihe (mit)geschrieben.Dan Houser hat nun aber seinen Abschied von Rockstar bekannt gegeben, er wird das Studio im März verlassen. Allerdings war er schon bisher bzw. zuletzt nicht aktiv dort tätig, da er bereits seit Frühjahr 2019 auf einer erweiterten Pause ist.Der Abschied von Dan Houser erfolgt nach mehr als 20 Jahren bei Rockstar und wurde auch nur durch Dokumente bei einer internen Take-Two Interactive-Seite bekannt (via GamesIndustry.biz). Über die konkreten Gründe für die Pause sowie den Abgang ist nichts bekannt, man kann auch nur darüber spekulieren, ob das Auswirkungen auf Grand Theft Auto 6 hat. Hierzu gab es zuletzt immer wieder Gerüchte, der Entwickler selbst hat sich zu GTA 6 aber bisher noch gar nicht geäußert.