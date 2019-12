Der russische Präsident Putin arbeitet immer noch mit Windows XP

Wladimir Putin gilt neben Donald Trump als einer der mächtigsten Männer und die beiden teilen sich nicht nur einen umstrittenen Führungsstil, sondern offenbar auch eine Vorliebe für veraltete Technik. Denn Putin scheint nach wie vor auf einem Windows XP-Rechner zu arbeiten.

Auch Russland hat kein Glück mit Linux

Wladimir Putin hat seine berufliche Karriere als Offizier des sowjetischen Geheimdienstes KGB begonnen, er dürfte also bestens Bescheid wissen, wie man andere ausspioniert. Und an sich gilt Putin heutzutage auch als jemand, der Sicherheit sehr ernst nimmt. Doch nun ist ein Bild aufgetaucht, das so einige Fragen aufwirft.Denn der russischen Seite Open Media (via PC Gamer ) ist auf einem offiziellen vom Kreml freigegeben Bild aufgefallen, dass der russische Präsident immer noch einen Windows XP-basierten Rechner nutzt. Das 2001 erstmals veröffentlichte Betriebssystem wird allerdings schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr unterstützt. Offiziell wurde der Support im April 2014 beendet. Vor zwei Jahren gab es zwar ein außerplanmäßiges Sicherheitsupdate, an sich gilt Windows XP aber als obsolet.Wie die Sache im Fall von Putin tatsächlich ist, werden wohl nur die IT-Spezialisten des Kreml wissen, denn diese werden sicherlich Schritte unternommen haben, damit der Rechner des Präsidenten geschützt ist. Dennoch ist der Einsatz von Windows XP ungewöhnlich.Allerdings sind Behörden in Russland schon länger angewiesen, auf ausländische Software zu verzichten. Windows XP ist das letzte Betriebssystem, das für den Einsatz in Regierungen zertifiziert ist. Stattdessen versucht sich Russland an einem eigenen Betriebssystem, dem Astra Linux OS. Doch wie so oft bei solchen Linux-Alternativen hat sich die Einführung verzögert. Bisheriges Ziel war es, bis Ende dieses Jahres 80 Prozent der Regierungsrechner auf Astra Linux OS umzustellen, es ist allerdings zu bezweifeln, dass das auch nur ansatzweise klappt.Im Fall von Wladimir Putin dürfte die Bedrohung durch Windows XP wohl auch deshalb begrenzt sein, weil der russische Präsident dem Internet ziemlich abgeneigt sein soll.