Der Baum ruft! - WinFuture.de wünscht euch ein Frohes Fest!

Dann also noch ein Weihnachten unter ungewöhnlichen Bedingungen. Auch wenn sich die Lage gegenüber dem Vorjahr etwas entspannt hat, bleibt es weiterhin bei kleineren Kreisen. Und in diese zieht sich auch die WinFuture.de-Redaktion nun zurück.

Für nicht wenige dürften die größten Geschenke wohl auch in diesem Jahr all jene sein, die weiterhin die Feiertage miteinander verbringen können. Für viele andere dürfte die Ruhe der kommenden Tage besonders willkommen sein. Nur die großen Festtags-Zusammenkünfte und erst recht die Wiedersehens-Feiern mit all jenen, die jetzt für einige Tage in ihre alten Heimaten zurückkehren, werden wohl besser noch einmal auf das kommende Jahr verschoben.Unsere Leser wissen ja ohnehin, wie sie zueinander finden, auch ohne im gleichen Raum zu sitzen. Videokonferenzen gehören im­mer­hin seit einiger Zeit zum Alltag und so wird wohl auch am heutigen Abend erneut in vie­len Wohnzimmern ein Notebook oder Tablet zumindest für eine virtuelle Nähe von Eltern und Groß­eltern sorgen. Insofern können wir euch zum Fest natürlich in erster Linie stets genügend Bandbreite, eine stabile Leitung und hinreichend Datenvolumen wünschen.Was immer die kommenden Stunden auch für euch bereithalten werden: Das Team hin­terwünscht allen Lesern und Partnern trotz allem ein wunderschönes Weih­nachts­fest. Wir hoffen, dass ihr die Ruhe findet, euch ein wenig zu erholen und Kraft zu tan­ken - denn auch in diesem Jahr kostete der Alltag doch oft genug einiges an Energie. An den kommenden Tagen bis zum Jahreswechsel sind wir aber na­tür­lich weiterhin, wenn auch nicht ganz unter Volldampf, wieder für euch da.