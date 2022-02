Zoom für Mac: Mikrofon blieb nach Beenden eines Anrufs aktiviert

Die Entwickler der Videokonferenz-Software Zoom haben ein neues Update für die Mac-Version des Programms veröffentlicht. Einigen Nutzern ist aufgefallen, dass das Mikrofon nach Gesprächsende nicht wie vorgesehen deaktiviert wurde. Mit der Aktualisierung wird der Bug beseitigt.

Aufnahmen wurden nicht übermittelt

Nutzer des aktuellen Apple-Betriebssystems MacOS Monterey können direkt sehen, ob eine App auf ein angeschlossenes Mikrofon zugreift. Sobald eine Anwendung das Audiosignal verwendet, wird ein kleiner orangener Kreis am oberen Rand des Displays angezeigt. Damit haben einige Mac-Besitzer bemerkt, dass Zoom vergisst, das Mikrofon nach einem Anruf zu deaktivieren. Bei einem Nutzer kam der Fehler schon Ende 2021 zum Vorschein. Das Problem konnte bisher nur umgegangen werden, indem Zoom vollständig geschlossen wurde.Inzwischen hat Zoom den Bug bestätigt und dabei betont, dass trotz des aktivierten Mikrofons keine Audiodaten abgegriffen und an die Server des Dienstes gesendet wurden. Viele Mac-Besitzer haben sich Sorgen um ihre Privatsphäre gemacht, da ein aktiviertes Mikrofon dem Programm die Option gibt, Tonaufnahmen anzufertigen und weiterzuleiten. Weshalb das Mikrofon nach einem Gespräch nicht wie erwartet deaktiviert wurde und der Fehler bei internen Tests nicht aufgefallen ist, bleibt unklar. Zoom-Nutzer, die über einen Mac verfügen, sollten die neueste Version des Clients herunterladen.Wie Macworld schreibt, wurde schon am 27. Dezember ein erstes Update, welches das Problem beheben sollte, zur Verfügung gestellt. Obwohl die Version 5.9.1 den Bugfix im Changelog aufführt, ist der Fehler bei vielen Nutzern weiterhin aufgetreten. Zoom hat am 25. Januar eine weitere Aktualisierung ausgerollt. Mit der Version 5.9.3 soll der Bug endgültig beseitigt worden sein. Der Anbieter empfiehlt seinen Nutzern, automatische Updates zu aktivieren, damit das Programm stets auf dem neuesten Stand gehalten werden kann.