Simplenote - Notizprogramm mit Synchronisierungsfunktion

Simplenote 2.3 ist ein einfaches Notizprogramm, mit dem Sie beliebige Textnotizen festhalten und verwalten. Durch eine Synchronisierungsfunktion sind Ihre Texte jederzeit auf Smart­phones, Tablets oder Laptops verfügbar.Damit Sie Simplenote nutzen können, müssen Sie sich zunächst kostenlos registrieren und innerhalb der Anwendung anmelden. An­schlie­ßend erstellen Sie beliebige einfache textbasierte Notizen, die dann automatisch auf allen synchronisierten Geräten zur Verfügung stehen.Hierzu sind beim Hersteller auch Pro­gramm­ver­sio­nen für iOS, Android, Mac OS X, Linux sowie Kinde Fire verfügbar. Außerdem können Sie in jedem Webbrowser auf Ihre Notizen zugreifen.Standardmäßig erlaubt der Editor nur das Erstellen einfacher Notizen, über die Pro­gramm­op­tio­nen können Sie jedoch eine Unterstützung für Textformatierungen aktivieren. Ein besonderes Merkmal von Simplenote ist die History-Funktion, mit der Sie jederzeit frühere Versionen Ihrer Notizen wiederherstellen können. Hierzu müssen Sie lediglich über den Schieberegler den gewünschten Zeitpunkt auswählen.Zum weiteren Funktionsumfang gehören eine Tagging- und eine Suchfunktion, mit der Sie auch in größeren Notizsammlungen den Überblick behalten und die notwendigen In­for­ma­tio­nen schnell wiederfinden. Wichtige Notizen heften Sie zusätzlich an der Spitze der Übersicht an.Das Aussehen der Programmoberfläche, die Schriftgröße sowie die Darstellung der Notizen in der Übersicht passen Sie in den Programm­ein­stel­lun­gen an. Außerdem sortieren Sie Ihre Notizen wahlweise alphabetisch, nach dem Erstellungsdatum oder dem Zeitpunkt der letzten Änderung.Über die Teilen-Funktion geben Sie ausgewählte Notizen an andere Simplenote-Nutzer weiter und arbeiten dann gemeinsam an den Texten. Oder Sie schalten Ihre Notizen vollständig frei, sodass diese von jedem im Webbrowser abrufbar sind.