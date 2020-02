DiskBoss - Umfangreicher Dateimanager

Festplattenanalyse und Duplikat-Finder

Mächtige Suche und mehr

DiskBoss 11.0.28 ist ein in der Basisversion kostenloser Dateimanager, der eine Reihe nützlicher Zusatzfunktionen bereithält. Dazu zählen Werkzeuge zur Analyse der Speicherbelegung, zum Aufspüren doppelter Dateien und zur Synchronisation von Verzeichnissen.Die englischsprachige Benutzeroberfläche von DiskBoss erinnert entfernt an den Windows Explorer, Sie können daher wie gewohnt lokale Festplatten, angeschlossene Datenträger oder Computer im Netzwerk durchsuchen und Dateien öffnen. Jedoch bietet die Software einige praktische Features, die beim Windows-Pendant fehlen.Über die Funktion "Analyze" zeigt DiskBoss die Speicherbelegung auf Festplatten oder von Verzeichnissen wahlweise als Tabelle oder Tortendiagramm an. Dadurch lässt sich schnell herausfinden, welche Dateien und Ordner den meisten Speicherplatz verbrauchen. Auf Wunsch kann DiskBoss außerdem Dateien an einem bestimmten Ort nach Dateitypen aufschlüsseln.Der Duplikat-Finder von DiskBoss spürt doppelte Dateien an beliebigen Speicherorten auf. Nach einer Prüfung können Sie diese gegebenenfalls verschieben, komprimieren oder löschen und so kostbaren Speicherplatz freigeben. Auch das Abgleichen zweier Verzeichnisse einschließlich einer Zwei-Wege-Synchronisation stellt für das Tool kein Problem dar.Ferner bietet DiskBoss eine stark anpassbare Suchfunktion, über die Sie etwa nur Dateien mit einem bestimmten Erstellungszeitpunkt oder Bilder mit bestimmten EXIF-Daten finden. Sie können mit dem Tool auch die Attribute mehrerer ausgewählter Dateien gleichzeitig verändern sowie deren Prüfsummen generieren und die Geschwindigkeit Ihrer Festplatten mit einem Benchmark-Test überprüfen.Neben der hier angebotenen Freeware-Version liegt DiskBoss zudem in mehreren kostenpflichtigen Versionen vor, die jeweils zusätzliche Funktionen bieten. Einen Überblick über alle erhältlichen Editionen finden Sie auf der Herstellerseite.