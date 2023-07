PotPlayer - Umfangreicher Media Player für Windows

Vielseitiger Player

Weitere Merkmale

Der PotPlayer in der aktuellen Version 230705 ist ein umfangreiches Programm, mit dem sich Audio- und Videodateien nahezu jeden Formates am PC abspielen lassen. Darüber hinaus bietet die Freeware zahlreiche Zusatzfunktionen wie eine Hardwarebeschleunigung oder einen 3D-Video-Modus.So wie die ursprüngliche Version des inzwischen verkauften KMPlayer stammt auch der PotPlayer vom koreanischen Entwickler Kang Yong-Hui, weshalb sich beide Programme in Optik und Bedienung stark ähneln.Der PotPlayer ist in der Lage, praktisch alle gängigen Audio- und Videoformate wie AVI, WMV, MP4, MKV, MPG, VOB, MP3, MPA oder WAV wiederzugeben. Selbst (unverschlüsselte) DVDs und Blu-Rays spielt die Software ab. Zudem steuert sie TV-Karten und Webcams an. Letztere lassen sich sogar aufzeichnen. Ab Werk enthält der PotPlayer bereits zahlreiche Codecs, jedoch lassen sich auch weitere in die Software integrieren und komfortabel verwalten.Es werden zusätzlich verschiedene Untertitelformate und sogar 3D-Videos unterstützt, die sich für unterschiedliche 3D-Brillen optimiert abspielen lassen. Dank moderner Beschleunigungsverfahren (DXVA, CUDA, QuickSync) und zahlreichen Filtern und Effekten lässt sich mit der Software eine nahezu ideale Bild- und Tonwiedergabe erreichen.Zum weiteren Funktionsumfang des PotPlayer gehören Vorschaubilder beim Fortschrittsbalken von Videos, die Möglichkeit, an beliebigen Stellen Lesezeichen zu setzen, und eine Screenshot-Funktion. Außerdem kann der Player defekte Dateien abspielen. Die deutschsprachige Oberfläche lässt sich auf Wunsch mit zahlreichen Skins an die eigenen Vorlieben anpassen.Bei der Medienwiedergabe am PC lässt der PotPlayer praktisch keine Wünsche offen und stellt somit eine interessante Alternative zum VLC Media Player MPC-HC und Co. dar.Während der Installation können Sie ein zusätzliches Codec-Paket gleich mitinstallieren. Dies ist zwar nicht zwingend erforderlich, es erhöht jedoch die Zahl der Formate, die der PotPlayer abspielen kann.