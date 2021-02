Super Bowl 2021: Die größten Werbespot-Highlights im Überblick

Der Super Bowl fand in diesem Jahr pandemiebedingt längst nicht unter den gewohnten Umständen statt, dennoch haben es sich viele Unternehmen nicht nehmen lassen, für eine Menge Geld im Umfeld des Sportereignisses auf sich aufmerksam zu machen. Zwar ver­zich­te­ten einige Firmen auf den medienwirksamen Auftritt, dafür debütierten andere wiederum mit ihren Spots.Dazu zählten Lieferdienste, die zweifelsfrei zu den Gewinnern der Pandemie zählen. So warb etwa DoorDash mit den Puppen aus der Sesamstraße und Uber Eats holte noch einmal die Helden aus Wayne's World zurück. Auch wurde der demnächst startende Streaming-Dienst Paramount+ von Captain Picard und Co. gefeiert.Recht witzig ging es etwa bei Amazon zu: Hier wurde Alexa ein neues Aussehen verpasst, Bud Light Seltzer ließ es Zitronen regnen und Doritos zeigte einen platten Matthew McConaughey. Das Video fasst diese und noch weitere Werbespots vom Super Bowl 2021 zusammen.