Super Bowl 2021: Cheetos parodiert Shaggys 'It wasn't me'

Shaggys Ohrwurm "It wasn't me" handelt eigentlich von den nicht besonders originellen Ausreden eines untreuen Partners, allerdings kann der Ausspruch auch in ganz anderen Situationen genutzt werden - beispielsweise dann, wenn man in flagranti dabei erwischt wird, wie man jemand anderem seine Cheetos-Snacks wegfuttert. Genau so geschieht es nämlich in diesem Werbespot mit Ashton Kutcher, Mila Kunis und natürlich auch Shaggy höchstpersönlich.