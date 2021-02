Super Bowl 2021: M&M's können fast jede Situation besser machen

Videos automatisch starten

Schokolade macht so ziemlich alles besser - dies gilt natürlich auch für M&M's, wie der Produzent der bunten Schokolinsen überaus hu­mor­voll in diesem Werbespot zeigt, der anlässlich des diesjährigen Super Bowl produziert wurde. Und auch halbherzige Entschuldigungen lassen sich deutlich besser überbringen, wenn man seinem Gegenüber eine Tüte Süßes in die Hand drückt. Ob der kanadische Schau­spie­ler Daniel Levy mit dieser Strategie wohl auch Erfolg hat?