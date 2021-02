Super Bowl 2021: Trailer zu 'Raya und der letzte Drache' verzaubert

Im Disney-Animationsfilm "Raya und der letzte Drache" begibt sich die junge wie einsame Kriegerin Raya auf ein gefährliches Abenteuer, um die Welt - oder zumindest das Königreich Kumandra - vor einer bösen Macht zu retten. Der Schlüssel dazu ist ein geheimnisvoller Drache, der jedoch offenbar nicht so ganz dem entspricht, was die Legenden über ihn erzählen. Beim Super Bowl zeigte Disney einen neuen Trailer zum Film, der am 5. März bei Disney+ mit VIP-Zugang startet.