Super Bowl 2021: Verzion macht Samuel L. Jackson zur CGI-Figur

Verizon macht in seinem Werbespot zum Super Bowl Samuel L. Jackson zur Videospielfigur. Der unter anderem aus mehreren Marvel-Filmen bekannte Schauspieler hält hier eine emotionale Rede an all jene Gamer, die ihre schwache mobile Datenverbindung als Ausrede für ihre Niederlagen heranziehen. Mit Verizon 5G Ultra Wideband wird dieser Vorwand jedoch hinfällig, denn dieses bietet das schnellste 5G der Welt und niedrige Latenzen, so lautet zumindest das Werbeversprechen. Mit welche Ausrede Jackson dann wohl erklären wird, dass er im Magen eines Seeungeheuers gelandet ist?