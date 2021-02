Super Bowl 2021: DoorDash liefert auch in der Sesamstraße

DoorDash beliefert in den USA Konsumenten mit Gerichten aus Restaurants in der Nachbarschaft. Das noch junge Unternehmen debütierte beim Super Bowl mit einem ersten Werbespot und bekommt in diesem tatkräftige Unterstützung von den Bewohnern der Sesamstraße und so singen unter anderem Bibo, Grobi und und das Krümelmonster zusammen mit dem Musiker Daveed Diggs von den Vorzügen des Lieferdienstes, der inzwischen auch Einkäufe aus lokalen Geschäften direkt nach Hause bringen kann.