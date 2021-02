Super Bowl 2021: General Motors fordert Norwegen heraus

Videos automatisch starten

Will Ferrell hasst Norwegen. Warum? Weil sich in dem skandinavischen Land Elektroautos deutlich besser als in den USA verkaufen. Dies kann der Comedian und Schauspieler natürlich nicht auf sich oder seiner Heimat sitzen lassen und beschließt kurzerhand, zusammen mit seinen Kollegen Kenan Thompson and Awkwafina im Auftrag von General Motors nach Norwegen zu reisen. Einen wirklichen Plan hat das Trio dabei aber nicht und so geht das Vorhaben ordentlich in die Hose.