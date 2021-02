Super Bowl 2021: T-Mobile verkuppelt Gwen Stefani mit Blake Shelton

Bei Gesprächen über eine schlechte Mobilfunkverbindung kann schnell einiges schiefgehen. Vor allem bei Gesprächen über das eigene Liebesleben könnte dies für peinliche Momente sorgen, wie T-Mobile in diesem promibesetzten Werbespot veranschaulicht. Denn als der Sänger Adam Levine seine Kollegin Gwen Stefani während eines Videotelefonats nur bruchstückhaft versteht, arrangiert dieser ein Date mit dem Country-Sänger Blake Shelton, der so gar nicht Stefanis eigentlichen Vorstellungen entspricht. Stefani und Shelton sind übrigens im echten Leben ein Paar - ob ihr erstes Treffen so oder zumindest so ähnlich verlaufen ist, verrät der Spot allerdings nicht.