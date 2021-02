Super Bowl 2021: TurboTax zeigt kuriose Steuerfakten auf

Videos automatisch starten

Wer in den USA seine eigene Einkommensteuererklärung macht, wird möglicherweise mit einigen ungewöhnlichen Steuersituationen konfrontiert. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass 100-jährige in New Mexiko steuerbefreit sind? Diese und andere kuriose Fakten präsentiert der Entwickler Intuit in diesem Werbespot für die Steuersoftware TurboTax. Mit TurboTax Live können Nutzer zudem direkt mit Steuerexperten im ganzen Land in Kontakt treten.