Super Bowl 201: Toyota setzt voll und ganz auf Emotionen

Toyota setzt beim Super Bowl dieses Mal voll auf Emotionen und lässt dabei seine eigenen Fahrzeuge in den Hintergrund rücken: Der eine Minute lange Werbespot des japanischen Autobauers erzählt stattdessen die Geschichte der Schwimmerin Jessica Long. Jessica wuchs in einem Waisenhaus auf und bereits in jungen Jahren mussten ihr beide Beine amputiert werden. Nach einer Adoption verfolgte Jessica ihren Traum und konnte bisher 13 mal Gold bei den Paralympischen Spielen gewinnen. Toyota ist derzeit einer der größten Sponsoren der Olympischen und Paralympischen Spiele.