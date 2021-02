Super Bowl 2021: Captain Picard feiert den Start von Paramount+

Mit Paramount+ geht zumindest in den USA im März der nächste Streaming-Gigant an den Start . Während ein Termin für Deutschland noch aussteht, ruft Patrick Stewart in seiner Rolle als Picard schon einmal weitere Stars aus dem Paramount-Ökosystem zusammen, um auf der eisigen Spitze eines Berges ihre gemeinsame neue Heimat zu feiern. Und wie feiert man dies am besten? Mit Tanzen, natürlich. Mit dabei sind unter anderem Dora, Sheldon Cooper, Beavis und Butthead, SpongeBob Schwammkopf, Leonardo und der Moderator Stephen Colbert. Echt schräg.