Super Bowl 2021: Flachwitze mit Matthew McConaughey

Matthew McConaughey fühlt sich in letzter Zeit aus unerklärlichen Gründen schrecklich abgeflacht. Man könnte auch sagen, er hat seine alte Form verloren. In diesem Werbespot werden wir Zeuge davon, wie McConaughey daher im Alltag mit so einigen Problemen zu kämpfen hat. Doch zum Glück ist Rettung nahe, denn die neuen Doritos 3D bringen den Schauspieler schnellstens wieder in Form - allerdings hätte dieser vielleicht zuvor aus dem Snack-Automaten wieder herausklettern sollen.