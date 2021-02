Super Bowl 2021: Fiverr besucht die berühmteste Gärtnerei der Welt

Videos automatisch starten

Four Seasons Total Landscaping war bis zum vergangenen Herbst nur ein unscheinbares Gartencenter in einem Vorort von Philadelphia. Doch es kam völlig unerwartet zu weltweitem Ruhm, und zwar weil das von Rudy Giuliani angeführte Anwaltsteam von Donald Trump einen Fehler machte. Denn eigentlich wollte man in Four Seasons Hotel eine Pressekonferenz zum angeblichen Wahlbetrug veranstalten, doch es kam zu einer folgenschweren und peinlichen Verwechslung. Das Freelancer-Portal Fiverr greift die ungewöhnliche Erfolgsstory von Four Seasons Total Landscaping auf, um für seine eigenen Dienste zu werben.