Super Bowl 2021: Michelob Ultra deckt Doppelgänger auf

Im Werbespot von Michelob Ultra ist längst nicht alles so, wie es auf den ersten Blick erscheint. Denn wer denkt, die Getränkemarke konnte Stars wie Sylvester Stallone, Megan Fox oder Serena Williams engagieren, sollte vielleicht noch einmal genauer hinsehen. So wie es auch der Schauspieler Don Cheadle macht und seinen eigenen Doppelgänger enttarnt und schließlich von seiner Yacht schmeißt. Sogar der Sprecher des einminütigen Videos entpuppt sich am Ende nicht als der, der er zu sein scheint.