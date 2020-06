Xbox Series X: Diese Spiele erhalten eine Next-Gen-Grafik in 4K/60

4K-Auflösung bei 60 FPS soll der neue Standard werden

Assassin's Creed Valhalla

Bright Memory Infinite

Call of the Sea

Chivalry 2

Chorus

Cyberpunk 2077

Destiny 2

DiRT 5

Gears 5

Halo Infinite

Hitman 3

Madden NFL 21

Marvel's Avengers

Outriders

Scarlet Nexus

Scorn

Second Extinction

The Ascent

The Medium

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

FIFA 21

Mehr als 20 Spiele sollen zum Start der neuen Xbox Series X für die Next-Gen-Konsole optimiert werden. Microsoft liefert jetzt nicht nur eine offizielle Liste der grafisch verbesserten Games, sondern peilt mit der Series X auch einen neuen 4K-60-FPS-Standard an.Nachdem Microsoft in der letzten Woche die "Smart Delivery"-Funktion für Spiele der Xbox One und Xbox Series X genauer erklärt hat, geht man nun auf das "Optimiert für Series X"-Label ein. Bevor die Xbox One-Familie in einige Jahren von der kommenden Konsolen-Ge­ne­ra­tion gänzlich ersetzt wird, weist das neue Logo auf alle Spiele hin, die von der leis­tungs­star­ken Hardware der Series X profitieren und eine entsprechend bessere Grafikqualität ab­lie­fern. Ebenso steht das Badge für oftmals höhere FPS-Raten, Auflösungen (4K/8K) sowie die Nutzung der Raytracing-Technologie.Während neue Spiele wie Halo Infinite nativ für die Xbox Series X entwickelt und dann für die Xbox One runterskaliert werden, müssen die Entwickler von bereits erschienen Titeln noch einmal Hand anlegen, um Next-Gen-Spieler mehr als nur schnellere Ladezeiten zu bie­ten. Unter anderem wird auf das neue DirectX 12 Ultimate optimiert, sodass nicht nur die neuen Beleuchtungseffekte eine große Rolle spielen, sondern auch Features wie eine räum­li­che 3D-Akustik, die in Echtzeit generiert wird. Microsoft gibt an, dass Spiele mit dem "Optimiert für Xbox Series X"-Logo regulär mit 60 Bildern pro Sekunde in einer 4K-Auflösung wiedergegeben werden. Einige Titel sollen zudem bis zu 120 FPS und eine Variable Refresh Rate (VRR) bie­ten. Wie bereits in diversen "Insider Xbox"-Streams zu sehen war, bestätigen die Redmondern in ihrem aktuellen Blog-Beitrag erneut mehr als 20 Spiele, die entweder direkt zum Start der Xbox Series X oder im Laufe der darauffolgenden Monate für die Next-Gen-Konsole optimiert werden.