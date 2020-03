AMD RDNA 2: So gut sieht Raytracing auf Xbox Series X und PC aus

RDNA 2 bildet das Grafikherz von Next-Gen-Konsolen und Gaming-PCs

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Passend zur Vorstellung von Microsofts neuer DirectX 12 Ultimate Grafikschnittstelle liefert AMD erstes Videomaterial, dass die ver­bes­ser­te Raytracing-Technologie auf Radeon-Grafikchips (Navi 2X) mit RDNA 2-Architektur in einer Tech-Demo vorführt. Der Chiphersteller spricht beim Update auf DirectX Raytracing 1.1 (DXR 1.1) von einer gesteigerten Effizienz und Performance für viele Effekte. Der kurze Trailer soll einen ersten Ausblick auf eine fotorealistische Grafik geben, die mit hardwarebeschleunigtem Raytracing und kommenden AMD RDNA 2-Grafikkarten ermöglicht werden soll.Gerade in einer spannenden Zeit, in der Microsoft und Sony den Schleier rund um die Ende 2020 erwarteten Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) nach und nach lüften, ist es interessant erste Ergebnisse zu sehen, welche Raytracing auf den neuen Sys­te­men erzielen könnte. AMD bestückt beide Spielekonsolen mit optimierten Ryzen-Pro­zes­so­ren (Octa-Core, Zen 2) und RDNA 2-Grafikchips, die unter anderem in der neuen Xbox für eine Leistung mit bis zu 12 Teraflops (TFLOPs) sorgen.Es bleibt jedoch abzuwarten, wie viele Entwickler zu Beginn die neuen Raytracing-Features in ihre Spiele einbringen werden. Neben der Einführung der RDNA 2-Architektur für kom­men­de Radeon-Grafikkarten und Grafikchips (GPU) sollen noch in diesem Jahr die neuen AMD Ryzen 4000 Desktop-Prozessoren auf Zen 3-Basis vorgestellt werden.Somit baut der US-amerikanische Chiphersteller nicht nur weiter Druck auf den Konkurrenten Intel auf, sondern kann sich aller Vor­aus­sicht nach auch wieder mit den Nvidia GeForce RTX-Grafikkarten im High-End- und Gaming-Segment messen. Den Zeitplan bis hin ins Jahr 2022 und der damit verbundenen RDNA 3- sowie Zen 4-Architektur bestätigte AMD bereits während des eigenen Financial Analyst Day Anfang März.