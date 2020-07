Neue Hinweise: Produktion der Xbox One X womöglich eingestellt

Da die Next-Gen-Konsole Xbox Series X in den kommenden Monaten das Licht der Welt erblicken soll, hat Microsoft die Produktion der Xbox One X womöglich schon eingestellt. Darauf lassen die Angaben einiger Händler schließen. In vielen Shops ist die Konsole bereits ausverkauft.

Xbox One S steht weiterhin zur Verfügung

Microsoft

Das geht aus einem Artikel von Gamesindustry hervor. Bei vielen Händlern kann die Xbox One X überhaupt nicht mehr erworben werden. Auch in einigen deutschen Online-Portalen wie Amazon ist die Konsole überhaupt nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt auf La­ger. Die fehlenden Nachlieferungen legen nahe, dass die Produktion vorübergehend oder komp­lett eingestellt wurde und die Konsole im Herbst durch die Xbox Series X ersetzt wird.Bisher hat sich Microsoft noch nicht offiziell zu dem Thema geäußert. Schon vor zwei Wochen kursierte im Internet das Gerücht, dass die Red­mon­der die Herstellung verschiedener Xbox One-Modelle eingestellt haben. Auf Twitter wur­den Screen­shots geteilt, die belegen, dass Amazon die Xbox One S nicht mehr auf Lager hatte. Auf den entsprechenden Tweet hat Dan Tavares von Microsoft geantwortet und betont, dass die Kon­so­le weiterhin zur Verfügung ste­hen wird. Die Red­mon­der hatten nur die SKU-Num­mer geändert. Das hatte das System von Ama­zon offenbar verwirrt. Inzwischen kann die Xbox One S aber wieder erworben werden.Schon seit Monaten gibt es Gerüchte, dass Microsoft eine zweite Variante der Xbox Series X auf den Markt bringen möchte. Die Konsole wird unter der internen Bezeichnung "Lockhart" geführt und wurde im Gegensatz zur vorher unter dem Namen "Anaconda" bekannten Xbox Series X nicht offiziell bestätigt. Bei Xbox "Lockhart" könnte es sich um eine günstigere Ver­sion der Next-Gen-Konsole handeln, die den Platz der aktuellen Xbox One X einnimmt.