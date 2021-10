XXL-Update: Flight Simulator erscheint als Game of the Year Edition

Ab 69,99 Euro kaufen oder via Xbox Game Pass

Neben umfangreichen World- und Sim-Updates legt Microsoft seinen beliebten Flight Simulator in einer Game of the Year Edition (GOTY) neu auf. Diese soll ab dem 18. November als kostenloses Upgrade für alle PC- und Xbox-Spieler zur Verfügung stehen und nicht nur neue Flugzeuge und Flughäfen, sondern auch eine Reihe neuer Funktionen ins Spiel bringen, die den Einstieg verbessern, den Detailgrad erhöhen und den Umfang des Titels ausweiten.Zu den sofort sichtbaren Neuerungen gehören insgesamt fünf neue Flugzeuge, darunter die lang erwartete Boeing F/A-18 Super Hornet, die noch vor dem Launch der Kooperation mit dem Film Top Gun: Maverick ins Spiel gebracht wird. Ebenso könnt ihr im November mit dem deutschen VoloCity-Copter, der Pilatus PC-6 Porter, dem CubCrafters NX Cub und der Aviat Pitts Special S1S abheben.Zusätzlich bringt Microsoft acht neue, handgemachte Flughäfen im Flight Simulator unter. Dazu gehören Leipzig/Halle, Memmingen, Kassel, Lugano, Zürich und Luzern-Beromünster sowie die Patrick Space Force Base und die Marine Corps Air Station Miramar in den USA.Weiterhin versprechen die Redmondern, ihren Flight Simulator mit weiteren "Discovery Flights" auszustatten, die in neuen Städten - zum Beispiel Helsinki, Freiburg, Mecca und Singapur - starten. Für Einsteiger werden ebenso 14 zusätzliche Tutorials hinzugefügt.Grafisch poliert man die Flugsimulation aus dem Jahr 2020 mit fotorealistischen Städten, basierend auf Bing-Satellitenaufnahmen auf. Neben den gerade erwähnten Destinationen gehören auch Brighton, Newcastle, Nottingham und Utrecht zu den Orten, an die nochmals Hand angelegt wurde. Technisch führt man zudem einen Early Access für DirectX 12, ein verbessertes Wettersystem und die erste Version eines Replay-Mode ein.