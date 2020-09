Xbox Series X: Enthüllung von Preis und Release-Termin rückt näher

Der Terminplan der Tokyo Games Show 2020 verrät, dass Microsoft am 24. September einen weiteren Showcase-Livestream veranstaltet. Wenn nicht sogar früher, dürfte man die Chance nutzen, um über den Preis und das Release-Datum der Xbox Series X zu sprechen.

Wie lange halten Microsoft und Sony ihre Interessenten noch hin?

In etwa zwei Monaten soll die Xbox Series X weltweit in den Regalen stehen, doch bisher fehlt jede Spur von einer konkreten Verfügbarkeit und dem Preis der Next-Gen-Konsole. Ein nächstmöglicher Termin zur Enthüllung detaillierter Informationen wäre die digital statt­fin­den­de Tokyo Games Show 2020. Aus dem offiziellen Zeitplan (via Game Watch ) geht hervor, dass sich Microsoft am 24. September um 14 Uhr deutscher Zeit in einem weiteren Showcase zu Wort meldet. Die Frage ist jedoch: Was wird gezeigt? Aus der Beschreibung des Livestreams geht lediglich hervor, dass man mit Inhalten rechnen soll, "die jeder Liebhaber von Spielen genießen kann".Den zurückliegenden Xbox Games Showcase Ende Juli nutzte Microsoft, um seine exklusiven Games nicht nur für die neue Xbox Series X, sondern für die gesamte Xbox One-Familie und Windows 10-PCs anzukündigen. Über die Konsolen-Hardware an sich wurde dabei nicht ge­spro­chen. Aufgrund der aktuellen Zurückhaltung und der des Konkurrenten Sony, könnten die Redmonder die Interessenten bis Ende September weiter am Haken zappeln lassen. Auch zur PlayStation 5 (PS5) sind die Fragen nach dem Preis und Release-Datum weiterhin offen. Beide Systeme dürften sich letztendlich jeweils zwischen 400 bis 600 Euro platzieren.Für Tech-Unternehmen ist es nicht unüblich über die Preisgestaltung und den finalen Start­ter­min erst in letzter Minute zu sprechen. Doch der "kalte Krieg" zwischen Microsoft und Sony spannt Konsolen-Spieler weltweit auf die Folter. Der Kostenpunkt sowie die Ver­füg­bar­keit dürf­ten zwei Monate vor dem möglichen Launch-Zeitraum intern bereits feststehen, doch schei­nen beide Konzerne darauf aus zu sein, sich gegenseitig beim Einstiegspreis zu unterbieten. Dieser kann man Ende für viele Spieler ent­schei­dend sein. Noch bleibt die Hoffnung be­ste­hen, dass sich die Redmonder bereits vor der Tokyo Games Show zur Xbox Series X äußern.