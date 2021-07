Netflix: Übersicht der neuen Filme und Serien im August 2021

3. August 2021

Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord - Netflix Dokumentation

Top Secret UFO Projects: Declassified - Netflix Serie

Pray Away - Netflix Dokumentation

4. August 2021

Cooking with Paris - Netflix Serie

Control Z: Staffel 2 - Netflix Serie

Car Masters - Von Schrott zu Reichtum: Staffel 3 - Netflix Serie

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami - Netflix Dokumentation

6. August 2021

Hit & Run - Netflix Serie

Vivo - Voller Leben - Netflix Film

Navarasa - Netflix Serie

8. August 2021

Love (ft. Marriage and Divorce): Staffel 2 - Netflix Serie

9. August 2021

SHAMAN KING - Netflix Anime Serie

10. August 2021

Phil Wang: Philly Philly Wang Wang - Netflix Comedy Special

Untold: Malice at the Palace - Netflix Dokumentation (Jede Woche eine neue Folge)

Gabby's Dollhouse: Staffel 2 - Netflix Kids & Family

11. August 2021

The Kissing Booth 3 - Netflix Film

Bake Squad - Netflix Serie

12. August 2021

AlRawabi School for Girls - Netflix Serie

Lokillo: Nothing's the Same - Netflix Comedy Special

Monster Hunter: Legends of the Guild - Netflix Anime Film

13. August 2021

Beckett - Netflix Film

Brand New Cherry Flavor - Netflix Serie

Gone for Good - Netflix Serie

Valeria: Staffel 2 - Netflix Serie

Fast & Furious Spy Racers: Staffel 5: South Pacific - Netflix Kids & Family

17. August 2021

Untold: Deal with the Devil - Netflix Dokumentation

Tuttut Cory Flitzer: Staffel 5 - Netflix Kids & Family

18. August 2021

Out of my league - Netflix Film

The Secret Diary of an Exchange Student - Netflix Film

Schwarze Insel - Netflix Film

Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes - Netflix Dokumentation

20. August 2021

Die Professorin - Netflix Serie

Sweet Girl - Netflix Film

Everything will be fine - Netflix Serie

The Loud House Movie - Netflix Kids & Family

23. August 2021

The Witcher: Nightmare of the Wolf - Netflix Anime Film

24. August 2021

Oggy Oggy - Netflix Kids & Family

Untold: Caitlyn Jenner - Netflix Dokumentation

25. August 2021

Bob Ross: Glückliche Unfälle, Betrug und Gier - Netflix Dokumentation

Open Your Eyes - Netflix Serie

Clickbait - Netflix Serie

Motel: Makeover - Netflix Serie

Post Mortem: In Skarnes stirbt niemand - Netflix Serie

John of God: The Crimes of a Spiritual Healer - Netflix Dokumentation

26. August 2021

Familienanhang: Teil 4 - Netflix Kids & Family

EDENS ZERO - Netflix Anime Serie

27. August 2021

Einer wie keiner - Netflix Film

Alle lieben Arlo - Netflix Kids & Family

Titletown High - Netflix Serie

31. August 2021

Glück und Freude mit Marie Kondo - Netflix Serie

Good Girls: Staffel 4 - Netflix Serie

Untold: Crime and Penalties - Netflix Dokumentation

Demnächst verfügbar

Comedy Premium League - Netflix Serie

D.P. - Netflix Serie

Pünktlich zum Monatsende kündigt Netflix seinen Film- und Serien-Nachschub für den August 2021 an. Mitglieder des Video-Streaming-Dienstes können sich in den nächsten Wochen auf mehr als 55 Neustarts einstellen, deren Highlights man wie üblich in einem kurzen Trailer präsentiert. Unser monatlicher Überblick liefert euch abseits einer kompakten Vorschau auf die anstehenden Blockbuster eine ausführliche Auflistung der Starttermine.Für den deutschen Markt stellt Netflix im August unter anderem die Dokumentation Shiny Flakes in den Mittelpunkt, welche die Geschichte von Maximilian Schmidt aufarbeitet, der als 19-Jähriger aus seinem Kinderzimmer heraus Drogen im Wert von 4,1 Millionen Euro in die Welt verkauft hat. Er gilt als Inspiration für die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online (Fast). Weiterhin ist Jason Momoa (u.a. Game of Thrones, Aquaman) im Drama Sweet Girl zu sehen und der The Witch Anime-Film geht am 23. August an den Start.Zu den weiteren Netflix-Serien-Highlights im August zählen die Komödie Die Professorin mit Sandra Oh (u.a. Killing Eve, Grey's Anatomy), eine neue Reality-Serie mit Ordnungsspezialistin Marie Kondo und eine Kochshow mit dem einstigen It-Girl Paris Hilton.Ebenso gehen Good Girls und The Kissing Booth in ihre vierte respektive dritte Staffel. Als zeitexklusive Lizenztitel startet Netflix außerdem mit Blockbustern wie Tomb Raider, Just Mercy und Birds of Prey (Harley Quinn). Weitere Filme könnten folgen.